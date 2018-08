Fynsk kortfilm på Oscar-kurs

Den fynsk-producerede kortfilm Abu Adnan er kommet et skridt tættere på en Oscar-nominering, efter at have vundet endnu en filmfestivalspris.

I 2017 vandt den fynsk-producerede kortfilm Abu Adnan to priser under årets Odense International Film Festival (OFF). Nu har filmen kurs direkte mod en Oscar-statuette. Det skriver P4 Fyn, der kan fortælle, at filmen netop har vundet prisen for ’Best Narrative Short Film’ på filmfestivalen Indy Shorts i Indianapolis i USA. Med den seneste sejr har Abu Adnan mulighed for at blive nomineret til den prestigefyldte Oscar. Indy Shorts-festivalen er nemlig ligesom OFF en af 46 Oscar-kvalificerende festivaler i verden, hvor vinderen af festivalen bliver kvalificeret til en Oscar-nominering. Dermed er Abu Adnan endnu ikke nomineret, men i betragning til at blive det. Endelig lykkedes det Desværre var Publikumsprisen og Ungdomsjuryens pris, som Abu Adnan overbevisende stak af sted med ved sidste års OFF, ikke oscar-kvalificerende. Læs også OFF: Her er alle vinderfilmene Men nu lykkedes det endelig at komme skridtet nærmere den gyldne Oscar-statuette. Til stor begejstring for filmens svendborgensiske producer, Sune Wahl. - Vi var lamslåede og utrolig glade. Vi havde egentlig meget små forventninger til, at filmen ville vinde den her festival, fortæller Sune Wahl til DR Fyn. Abu Adnan og hans far Kortfilmen handler om den syriske læge Sayid og hans søn Adnan, der har fået opholdstilladelse i Danmark. Filmen er primært optaget på Nordfyn og i den lille fynske by skal familien kæmpe med både sproglige og kulturelle barrierer. Øverst i artiklen kan du se et klip fra filmen. Filmen har sammenlagt et budget på 100.000 kroner og har fået 25.000 kroner i støtte af Nordfyns Kommune til at dække produktionsomkostninger.