Fynsk kunstner udfordrer den gode stemning: Stor fuck-finger skal hjælpe verdens fattige børn

På årets Danmarksindsamling kan man byde på en kæmpestor skråt-op–finger i kobber. Skulpturen hedder "Fuck Dobbeltmoralen" og er en kommentar fra den fynske kunstner Jens Galschiøt til de politikere, der skærer i ulandsbistanden.

Den samfundskritiske fynske kunstner Jens Galschiøt har et klart budskab med sit bidrag til årets Danmarksindsamling: Både han og skulpturen "Fuck Dobbeltmoralen" giver politikernes dobbeltmoral fingeren.

- Det er fantastisk, at hele Danmark samles om at skaffe millioner til verdens fattigste, og jeg støtter altid selv indsamlingen. Men jeg tror, de færreste er klar over, at politikerne, med folkets stemme, årligt fjerner 50 gange mere fra de samme fattige. Man kan sige, at vi giver millioner – og skærer milliarder. Det er det dilemma, jeg vil sætte fokus på med skulpturen, siger Jens Galschiøt i en pressemeddelelse.

Læs også Galschiøt om kunst-skandale: Årets idiotpris går til Syddansk Erhvervsskole

Skulpturen "Fuck Dobbeltmoralen" er Odensekunstnerens kommentar til de politikere, der med hans ord 'skærer milliarder fra ulandsbistanden, mens de bryster sig af at samle millioner ind til samme formål.'

Han håber, at den kontroversielle skulptur vil skal skabe debat og ikke mindst skaffe penge til verdens fattigste.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Foto: Jens Galschiøt / PR

Laveste niveau i 30 år

Ifølge tal fra OECD, den internationale organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, er Danmarks ulandsbistand faldet fra at ligge på omkring en procent af bruttonationalindkomsten (BNI), til i 2016 at ligge på 0,75 procent af BNI.

Ifølge Altinget.dk ramte den danske ulandsbistand sidste år det laveste niveau i 30 år, men ligger fortsat en kende over de 0,7 procent af BNI, som er FN’s anbefalede minimumsmål for de rige landes bistand.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkepartiønsker alle en udviklingsbistand på minimumskravet, altså de 0,7 procent af BNI.

Læs også Galschiøts isbjørnehær er fortsat på Pinds bord

- Vi sagde op til valget for snart to år siden, at vores udbetalinger til udviklingsstøtten skal ligge på 0,7 procent, som er FN's anbefaling. Vi vil hellere bruge pengene til andre ting i Danmark som eksempelvis sundhedsområdet, siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, til Altinget.dk.

Jens Galschiøt er ikke enig i den betragtning.

- Når Danmark og danskerne bliver rigere og rigere, mener jeg, at vi burde være i stand til at give en større – ikke mindre – del af vores overskud til verdens fattige, siger Jens Galschiøt.

Du kan byde på Jens Galschiøts skulptur til Danmarksindsamlingen her.