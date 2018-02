Fynsk kvinde fængslet: Smuglede 230 kilo hash

En kvinde fra Nordfyn og et rumænsk ægtepar er torsdag formiddag blevet dømt ved retten i Odense for at smugle 230 kilo hash til Danmark.

230 kilo hash har 59-årige Bente Inge-Lise Brammer fra Nordfyn (hun har under sagen taget naveforandring til Shakya Pil) i fællesskab med et rumænsk ægtepar smuglet over grænsen til Danmark, inden de blev varetægtsfængslet 4. september sidste år. Torsdag blev hun idømt to et halvt års fængsel for medvirken til smugling. Desuden får hun konfiskeret 100.000 danske kroner, som retten mener, hun har tjent på den ulovlige aktivitet. Det skriver Fyens.dk. Rumænske Florin Gheongheos fik samme straf, men udover de 100.000 danske kroner fik han også 100.000 norske kroner konfiskeret. Den 48-årige mands kone slap med et år og otte måneder. De er begge blevet udvist af Danmark. - Konen har haft en underordenet rolle. Hun har deltaget, ingen tvivl om det, men det er trods alt Florin, der fører ordet, og det er hans bil, der bruges, og som er ombygget til at smugle hash med, sagde dommer Karin Bøgh Pedersen til Fyens.dk. Læs også 150 kilo hash beslaglagt på Nordfyn Fik tip fra svensk politi Den dømte trio kom i politiets søgelys, da det danske politi modtog et tip fra deres svenske kolleger. Svenskerne havde i forbindelse med en anden sag registreret en mystisk trafik til og fra den danske kvindes afsidesliggende gård på Nordfyn. Den 15. juli indledte Efterforskning Øst en overvågning af vejen ned til gården. Efter en dokumentering af den ulovlige aktivitet slog politiet til med en ransagning den 3. september. Politiet fandt 323,7 kilo hash. På grund af usikkerhed om hvorvidt alle kiloene stammede fra samme leverance, lød anklagen kun på 300 kilo. Det blev i retten justeret ned til 230 kilo på grund af rettens manglende sikkerhed om, hvorvidt der var overensstemmelse mellem, hvad politiet havde vejet sig frem til, og de mængder overvågningen viste blev båret ind på gården. Læs også Fire er fængslet i fynsk sag om 350 kilo hash