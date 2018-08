Fynsk læge fjerner selvmords-manual fra hjemmeside

Klage har fået Læger for Aktiv Dødshjælp til at fjerne selvmordsmanual fra organisationens hjemmeside. Manualen ligger fortsat tilgængelig på internettet.

En omdiskuteret selvmordsmanual, som formanden for Læger for Aktiv Dødshjælp, fynske Svend Lings, står bag, er blevet fjernet fra foreningens hjemmeside.

Flere medlemmer af Læger for Aktiv Dødshjælp frygter for deres lægeautorisation, efter at foreningen er blevet anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og derfor har foreningen besluttet at fjerne den fra hjemmesiden.

Sådan lyder forklaringen fra Svend Lings, der selv har fået frataget sin autorisation og er tiltalt for at assistere en mand til at forsøge selvmord:

Læs også Politiker rasende over selvmordsliste: - Vi må gøre det ulovligt

- Der opstod uenighed blandt medlemmerne, straks efter vi fik at vide, at klagen var indgivet. Nogle fik kolde fødder, fordi de frygter for at få taget deres autorisation, uden de har mulighed for at appellere afgørelsen. Flertallet i foreningen, som er fire ud af syv medlemmer, erklærede derfor, at de ville have manualen fjernet fra vores hjemmeside, siger han til Kristeligt Dagblad.

Klagen kom fra Aarhus

Det er den psykiatriske afdeling i Aarhus, der har klaget over selvmordsmanualen til Region Midt, der efterfølgende har klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Afdelingen i Aarhus valgte i første omgang at klage, da en psykiatrisk patient havde fundet manualen og derved en opskrift på, hvordan vedkommende kunne begå selvmord – uden dog at tage livet af sig selv.

Selvom foreningen har valgt at fjerne selvmordsmanualen, der siden maj i år har ligget tilgængelig på internettet, fra sin hjemmeside, er den fortsat at finde på internettet.

Svend Lings har nemlig valgt at placere manualen på hjemmesiden Egeskovforlag.dk, som er hans eget forlags hjemmeside.

Læs også Fynsk læges selvmordsmanual er "meget brugervenlig"

Sundhedsordfører: Man taler for døve øren

At Svend Lings vælger at lægge den op på sin egen hjemmeside trods uenighed i foreningen kommer ikke bag på Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

Hun har tidligere været ude med skarp kritik af Svend Lings og hans beslutning om at ville instruere andre i, hvordan de kan begå selvmord.

- Svend Lings er en mand med en sag, og den vil han vinde, siger Liselott Blixt blandt andet til Kristeligt Dagblad, og mener, at Svend Lings ikke er åben for en debat:

- Man taler for døve øren, når man forsøger at tale ham til fornuft, og han anerkender ikke, at vi har et system i Danmark, som gør alt, hvad de kan for at hjælpe svage og selvmordstruede personer. Han fortsætter med at kæmpe imod.

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, mener ikke, at selvmordsmanualen er mindre problematisk, fordi den nu ligger på en anden hjemmeside.

- Det er problematisk, uanset hvor manualen ligger henne på internettet. Jeg ville ønske, at medlemmerne i organisationen (Læger for Aktiv Dødshjælp, red.) besluttede at fjerne den helt, siger han til avisen.

Læs også Udførlig selvmordsmanual er urørlig