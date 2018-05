Fynsk læge lægger detaljeret manual i selvmord på nettet

Læger for aktiv dødshjælp har offentliggjort en liste med 300 almindelige medikamenter, som kan bruges til selvmord. Den detaljerede liste viser både fremgangsmåde og dosis.

En liste med flere hundrede almindelige medicintyper, der kan bruges til selvmord er nu offentliggjort. Det er en gruppe af læger, der går ind for aktiv dødshjælp, der står bag. Blandt lægerne er den pensionerede læge Svend Lings fra Kværndrup, der er formand for gruppen.

- Vi gør det, fordi vi i Danmark ikke har fået aktiv dødshjælp. Jeg får et til fire opkald om ugen fra folk, der gerne vil have hjælp. Vi føler ikke, at samfundet tager problemet tilstrækkeligt alvorligt. Nu forsøger vi at give dem et redskab, så de kan hjælpe sig selv, siger Svend Lings til TV 2/Fyn.

Ville hjælpe med selvmord

Svend Lings er sammen med en anden fynsk læge tiltalt for at have medvirket til, at en patient kunne begå selvmord.

Ifølge anklageskriftet havde den 83-årige pensionerede speciallæge Frits Schjøtt fra Svendborg i marts 2017 udskrevet en recept til sig selv på et sovemiddel, som han gav videre til Svend Lings, der gav det til en person, der ville begå selvmord. Selvmordet lykkedes dog ikke.

Begge læger kæmper for retten til aktiv dødshjælp. Ifølge TV 2 har Svend Lings flere end 10 gange assisteret med patienters selvmord ved at levere dødelige sovepiller.

Ifølge Svend Lings er listen over medikamenter også en mulighed for at undgå selvmord, hvor der er fare for andre, som for eksempel ved personpåkørsler.

- Der er så mange muligheder alligevel, som er så pinefulde. Og alle medikamenterne på listen er receptpligtige, siger han til TV 2/Fyn.

Føler sig tvunget til at vise liste

Det kan give op til tre års fængsel at medvirke til, at en anden person begår selvmord. Ifølge Svend Lings har gruppen af læger ikke ønsket at offentliggøre listen med medicin til selvmord, men han mener, at så længe aktiv dødshjælp ikke er lovligt, så bliver nogen nødt til at gøre noget.

- Vi ønsker ikke den her fremgang, men det er politikerne, som ikke har gjort noget ved det. Det er utilfredsstillende, at lidende mennesker skal overlades til sig selv. Vi vil have aktiv dødshjælp lovliggjort, siger Svend Lings.

Læger for aktiv Dødshjælp har lagt et forslag om en ændring af straffelovens §240 ind på Borgerforslag.dk.

Straffeloven § 240 Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Risiko for at gøre det lettere for andre at begå selvmord

I Livslinien, hvor man rådgiver folk til at undgå selvmord, kritiserer man manualen.

- Vi synes, at der er forkert, og det er i direkte modstrid med det, som vi arbejder med på Livslinien, som handler om, at vi forsøger at hjælpe folk til at vælge livet til, siger Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien til Ritzau.

Ifølge ham vil sådan en manual, som foreningen har lagt ud, "givetvis gøre det lettere for folk" at begå selvmord. Det finder direktøren forkert og stridende mod etiske retningslinjer.

- Vi støtter WHO's etiske retningslinjer for, hvordan selvmord skal omtales i medierne, og en af de allervigtigste pointer er, at man ikke skal informere om metoder, siger han.

Vi må leve med risikoen

Svend Lings understreger, at listen er tiltænkt kronisk alvorligt syge mennesker, der ikke ønsker at leve mere.

Kunne man ikke risikere, at det ville gå ud over en 17-årig, der har et svagt øjeblik? Det kan jo få en fatal udgang?

- Den risiko er der måske. Listen rummer jo udelukkende receptbelagte medikamenter. Det er ikke noget, man bare lige kan få fat i, siger Svend Lings til TV 2/Fyn.

Men der er vel stadig en risiko?

- Ja, men sådan er det med alting her i livet. Hvis man vil foretage sig noget væsentlig, så indebærer det altid en risiko.

Den er I villig til at tage?

- Det er noget, vi må tage med.

Ifølge flere meningsmålinger er der et flertal i befolkningen for at tillade aktiv dødshjælp. I juni 2017 viste en måling, som Yougov lavede for Kristeligt Dagblad, at 72 procent af befolkningen vil have tilladt aktiv dødshjælp.

