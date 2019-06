Dyrskuet åbnet: Fynsk landbrug vil ikke være klimasyndebuk

Det var ikke kun til folketingsvalget, at klimaet var et varmt emne.

Da Det fynske Dyrskue åbnede fredag klokken otte, var klimaet også på folks læber og dagsorden. Og det gjaldt også landbrugsforeningens Centrovice-formand Torben Lyngsøe Povlsens.

- Der er ingen tvivl om, at klimaet, miljøet og bæredygtigheden skal have fokus. Klimaet kender ingen grænser, og alle har et ansvar. Desværre har debatten ofte fået karakter af en styrkeprøve i at være mest grøn. Grøn, grønnere, grønnere. Og syndebukken? Ja, den er i mange tilfælde landbruget, sagde Torben Lyngsøe Povlsen i sin velkomsttale på dyrskuet fredag.

Danmark går forrest

Formanden slog samtidig fast, at Danmark ikke bare er et landbrugsland med lange og stolte traditioner, men også er et af verdens mest klimaeffektive og bæredygtige landbrugslande.

- Glemt er, at dansk landbrug med sin produktion og eksport af kvalitetsfødevarer hver dag bidrager med store summer til den danske økonomi og den danske velfærd. Og det er både forstemmende og uforståeligt, sagde Torben Lyngsøe Povlsen.

- Dansk landbrug er firstmover. Vi er foran på klimaindsatser, på lavt forbrug af hjælpestoffer og på god dyrevelfærd.

På landbrugets vegne krævede han færre reguleringer til velkomsttalen på Det Fynske Dyrskue.

- Vi må og skal have lettet disse reguleringer og afgifter, hvis landbruget og fødevareerhvervet fortsat skal bidrage til arbejdspladser, vækst og velstand og hvis vi skal bibeholde vores topplacering som et landbrugsland, der er kendt over hele verden for høj kvalitet, høj fødevaresikkerhed, sporbarhed, dyrevelfærd og et klimaaftryk, der er et af de laveste i verden. I kraft af vores forskning og udvikling og et progressivt og godt landmandskab er vi et forbillede ude i verden, og vi går forrest og viser vejen, sagde landboformanden.