Fynsk landmand: Økologien buldrer afsted - det er skide godt

Ny rekord for produktionen af økologisk mælk. Landmænd lægger om i stor stil. Det er forbrugerne, der svinger taktstokken.

Fredag starter årets dyrskue i Odense.

Det er et dyrskue, der bygger på mange års traditioner, men det er også et dyrskue, der viser nye veje for fødevareproduktionen.

Aldrig før har økologerne stået så stærkt.

I første kvartal af 2018 blev der produceret 163,7 millioner kilo økologisk mælk i Danmark. Det er rekord, og markerer for første gang, at den økologiske mælkeproduktion har oversteget 12 procent af den samlede mælkeprodution.

En af dem, der nyder godt af boomet, er landmand Arne Jørgensen, der leverer mælk til Løgismose Meyers.

- Det er ikke så ringe endda. Ja, det er faktisk skide godt for tiden, siger Arne Jørgensen.

"Smagen af frihed"

Hos Løgismose, der sælger fødevarer for over en milliard kroner, har man i flere år erfaret, at danskerne både vil have mere økologi, lokale råvarer, kvalitet og dyrevelfærd.

Derfor har man startet et samarbejde med Arne Jørgensen og tre andre midtfynske landmænd, der leverer mælkeprodukter, som sælges under navnet "Smagen af frihed" - og er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

Da Løgismose startede på konceptet, var det ikke slået bredt igennem.

- Det var Sven og Lene Grønløkke og nu deres børn, der ønsker kvalitetsfødevarer med ordentlig smag og dyrevelfærd. Det var ikke et spørgsmål om økomnomisk kalkulation, siger Tørk Furhauge, administrerende direktør for Løgismose Meyers.

Dyrevelfærd, økologi og bæredygtighed

I dag sælger Løgismose Meyers kun æg fra økologiske høns, der lever et frit og naturligt liv og som får bæredygtigt foder. Man anvender kun fisk og skaldyr, som figurerer på Verdensnaturfondens grønne og - i begrænset om­fang, gule liste over - med hensyn til miljøbelastning.

Kyllingekødet er økologisk eller fra frilandskyllinger, og man sælger ikke fois gras fra tvangsfodrede ænder.

Hermed følger virksomheden danskernes stigende interesse for dyrevelfærd og økologiske fødevarer. Alene i år ventes salget at vokse med mere end to milliarder kroner.

De seneste tal viser, at 1029 landmænd i øjeblikket er i gang med at omlægge 36.700 hektar landsbrugsjord til økologisk drift.

Fremtid for lokale produkter

Hos fødevareklyngen Food Fyn fortæller forretningsudvikler Laura Raidla, at trenden er helt klar.

- Fremtidens forbrugere vil i stigende grad have flere økologiske varer, lokale produkter, og man lægger vægt på dyrevelfærd. Af analyser ved vi, at 32 procent har købt en lokal fødevare inden for den seneste uge, siger Laura Raidla.

Onsdag 18.30 kan du følge med i debatten om fremtidens fødevarer, når Centrovice-formand Torben Povlsen og Hans Erik Jørgensen, der er formand for landbrug og Fødevares økologisektion, diskuterer økologi og koncentionel fødevareproduktion. Det sker i debatprogrammmet Bissen & Bossen.