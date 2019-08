Fynsk landsby indstillet til fornem pris

Årets finalister:

Krogsbølle Sogn, Nordfyns Kommune

De tre landsbyer Bårdesø, Krogsbølle og Tørresø på Nordfyn udgør tilsammen Krogsbølle Sogn. Her bliver der handlet lokalt i staldørsbutikker, blomsterforretningen og i det lokale frilandsgartneri, der sælger ud af egen avl. Der er stor frivillighed, aktive lokalråd og egen natursti. Ligesom lokale kræfter har fået støtte til at nedrive et faldefærdigt hus og omdanne grunden til en oase med granitkunst, egetræsskulptur, et hjertetræ med rundbænk, petanquebane samt pavillon og bord-/bænkesæt. Alt manuelt arbejde er udført af frivillige kræfter.



Torup, Halsnæs Kommune

Landsbyen Torup har både skole, børnehave, butikker, forsamlingshus, kirke og kulturliv. I landsbyen ligger også Økosamfundet Dyssekilde, hvor bæredygtighed har været i fokus de seneste 30 år. Byen skal udvides med ny bydel, Hvidelandet, som vil skabe moderne rammer for livet på landet, herunder et socialt, økonomisk og økologisk bæredygtigt liv. Landsbyens lokalråd har desuden etableret sin egen jordfond, der sælger byggemodnet jord til boliger og erhverv.

Asaa, Brønderslev Kommune

Asaa er en lille havneby ved Kattegat med en særpræget ø-havn for enden af en 450 meter lang dæmning. I Asaa har Asaa Fjernvarme installeret solceller, ligesom der er opsat fem vindmøller. Den ene er en andelsmølle. Landsbyen afholder en årlig byforskønnelsesdag, hvor frivillige kræfter forskønner byen. Der bliver arbejdet med bæredygtige økonomiske løsninger bl.a. folkeaktier, ligesom byen både har en årlig havnefestival og hestevæddeløb.

Årets tema 2019

Hvert år uddeles prisen Årets Landsby inden for et selvstændigt tema. Årets tema er Den bæredygtige landsby, og der vil blive lagt vægt på, om landsbyen har udviklet sig i en bæredygtig retning, hvor fire dimensioner er afgørende:

1. Natur og fysiske forhold, f.eks. klima, miljø, energi og genbrug

2. Social, her tænkes på integration, generationer på tværs, børn, unge og ældre

3. Økonomiske løsninger, som bygger på egne kræfter i fællesskabet

4. Kulturel. Traditioner og vaner som underbygger Den Bæredygtige Landsby.



Fakta om Årets Landsby:

Årets Landsby er en historisk pris, som blev oprettet i 1995 af Landsforeningen Landsbyerne i Danmark. I år uddeles den for 23. gang.

Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Kriterierne for at ansøge er, at den indstillede landsby har under 1.200 indbyggere, har formuleret en udviklingsplan og er organiseret med et lokalråd eller lignende.

Sidste års tema var "Den samarbejdende landsby", og vinderen var den lille ø i Lolland Kommune Fejø.

Tidligere modtagere af Årets Landsby er: Fejø, Vallekilde, Hvilsom, Skovlunde, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads, Vestervig og Trekroner.

Kilde: Landdistrikternes Fællesråd