Så skal der svedes: Fynsk landsby vil tabe et ton

Borgerne i Veflinge vil tabe et ton. Eller det er i hvert fald målet for Veflinge lokalråd, der tirsdag 20. november inviterer til informationsmøde om det ambitiøse projekt med det oplagte navn "Tab et ton i Veflinge".

Projektet er et toårigt sundhedsprojekt, og lokalrådet forventer 200 deltagere, der sammen skal svede og spise sig til et vægttab.

- Vi synes ikke, det er særligt fedt at være Danmarks tykkeste kommune. Så vi vil lave et stort fællesskabsprojekt med motion, sundhed og samtaler i hele byen, siger Anne Margrethe Dalskov, der er formand for Veflinge lokalråd og en af to projektledere bag "Tab et ton i Veflinge".

Deltagerne forpligter sig blandt andet til at dyrke motion tre gange om ugen. For at sikre dette, får alle et medlemskab til idrætsforeningen i de to år, projektet kører. Samtidig får de madplaner med opskrifter fra den kostvejleder, der er tilknyttet "Tab et ton i Veflinge".

Ugemadplanen bliver også sendt til den lokale Dagli’ Brugsen, som pakker en måltidskasse, som deltagerne kan købe.

- Måltidskassen indeholder alle råvarer til ugens første fem dage. At den bliver solgt i Brugsen er på den måde også for at skabe lidt mere salg i Brugsen, siger Anne Margrethe Dalskov.

Fællesskabet er vigtigt

Lokalrådet lægger stor vægt på, at det er et fælles projekt for deltagerne. Derfor er der oprettet en Facebookgruppe, så de ambitiøse Veflinge-borgere ikke kommer til at føle sig alene med de store mål.

Projektet har derfor også fået mottoet "Styrk din sundhed – dyrk fællesskabet".

- Forskning viser, at fællesskaber forhindrer sygdomme som for eksempel Alzheimers. Og jeg synes, det kunne være dejligt, hvis vi får en sund by, hvor alle går op i sundheden i fællesskab, siger Anne Margrethe Dalskov.

Sundhedsprojektet har fået støtte fra såvel en række fonde som fra Nordfyns Kommune, og derfor er det gratis for deltagerne at være med i forløbet.

- Man skal deltage i holdtræningen i idrætsforeningen på mindst et hold. Man får også lavet en individuel handleplan, og der er motivationssamtaler undervejs, siger projektlederen.

Hun fortæller, at de har lejet idrætshallen en gang hvert kvartal, hvor de vil lave motionstests og vejning af alle deltagerne. Motionstesten er enten en cykeltest, hvor man på tid skal køre en bestemt rute, eller en gå- og løbetest i form af en Cooper-test, hvor man måler, hvor langt man kan gå eller løbe på 12 minutter.

- Ved hver måling vil der være små præmier til de deltagere, der har tabt sig mest eller forbedret konditionen mest. De samlede resultater vil også løbende blive offentliggjort i Brugsen, så hele byen kan se med, siger Anne Margrethe Dalskov.

Nye bekendtskaber

Formanden håber naturligt nok, at de sammen når det ambitiøse mål om at tabe sig et ton. Men projektet har også andre mål.

- Målet er selvfølgelig vægttab og øget fokus på sundhed. Men det er helt sikkert også, at der bliver lavet nogle flere fællesskaber. At man laver nogle aftaler på kryds og tværs, blandt andet i vores Facebookgruppe. Vi har også lavet Veflinge Runners, der har nogle meget entusiastiske løbetrænere, siger Anne Margrethe Dalskov.

Projekt "Tab et ton i Veflinge" starter op efter nytår med indvejning og konditionstests. Når de to år, som det løber over, er gået, er der præmier til både den person og den familie, der har tabt sig mest samt de to, der har øget deres kondital mest.

