Fynsk mand sigtes for otte skydevåben og for hæleri

En 40-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter grundlovsforhør i Odense. Hans samlever er blevet løsladt.

I en sag om otte skydevåben og om hæleri med designermøbler har en dommer i Odense tirsdag varetægtsfængslet en 40-årig mand.

Den nu fængslede erkender sig delvist skyldig, oplyser specialanklager Klaus Lauridsen fra Fyns Politi.

Han har i øvrigt løsladt mandens samlever, efter at hun har besvaret spørgsmål i et lukket retsmøde.

- Der er tale om otte funktionsdygtige skydevåben, siger Klaus Lauridsen. Og mere præcist fire glatløbede haglgeværer, tre rifler og en revolver, og dertil skal lægges ammunition, som parret sigtes for at have været i besiddelse af.

I sigtelsen mod manden indgår desuden hæleri med hensyn til designermøbler, der har en værdi af cirka en million kroner. Og endelig hæleri med fire Wegner-stole.

Det var mandag, at betjente gik i aktion. Først anholdt de kvinden ved 10-tiden, og et par timer senere kom turen til den 40-årige.

Han har i øvrigt besluttet ikke at kære dommerens kendelse om varetægtsfængsling i fire uger.

Specialanklageren vil ikke give yderligere detaljer om sagen. Han henviser til, at forklaringerne fra de to er afgivet bag lukkede døre i retten.

