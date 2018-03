Fynsk maskinfabrik har travlt: - Ordrerne vælter ind

Landbrugsmaskinfabrikken Kverneland har lige nu flere ansatte, end den har haft i mere end ti år, og regnskabet for 2017 tyder på vækst.

Det har været nogle turbulente år for den fynske industrivirksomhed. For siden finanskrisen har fabrikken, der laver landbrugsmaskiner, været ramt af perioder med nedskæringer og underskud.

Det er en vækst, som kommer af, at vi har lanceret utroligt mange nye produkter de senere år Claus Thomsen, administrerende direktør, Kverneland

Men det er muligvis ved at vende. I hvert fald har 2017 været et år med vækst i antal bestillinger og antal ansatte.

- Ordrerne vælter ind. Vi får især fra Japan og USA, siger Jeanette Holch, der er teamleder af Kvernelands ordredesk.

Og ifølge administrerende direktør Claus Thomsen skyldes fremgangen virksomhedens evne til udvikle.

- Det er en vækst, som kommer af, at vi har lanceret utroligt mange nye produkter de senere år. Vi har været i stand til at holde gang i vores produktudvikling på trods af, at der eksempelvis i 2008-2009 var en krise, men der satte vi egentlig bare speederen endnu mere i bund på produktudvikling, og det er noget af det, vi høster af i dag.

Claus Thomsen uddyber, at den nuværende succes også skyldes, at de tilpasser sig kundernes behov.

- Vores evne til innovation er helt afgørende for, at den her virksomhed har overlevet. Evnen til at tilpasse sig kundernes behov plus at lægge noget kreativitet oveni, så man kan lave produkter, der er bedre end konkurrenternes, siger han.

For mange ændringer

Der er lige nu over 500 ansatte hos Kverneland. Omkring 400 af dem tager sig af produktionen af maskiner, som håndterer blandt andet foder, græs og gødning.

Antallet af ansatte har ifølge registreringerne ikke været så højt før. Stigningen kan også tilskrives den japanske traktorfabrikant Kubota, der overtog Kverneland i maj 2012.

Der sker i perioder næsten for mange ændringer, men mine kolleger er gode til at tage dem til sig Frank Brønk, tillidsrepræsentant og lagermedarbejder, Kverneland

- Det har været en 100 procent positiv overtagelse. De er i den her branche, fordi det er deres mission i livet, og det giver et helt andet perspektiv på vores virksomhed, siger Claus Thomsen, og henviser til, at de tidligere ejere var finansielle investorer, og derfor havde de ikke samme vision som Kubota, der kender til markedet og ønsker større investeringer, som strækker sig over længere tid.

En af de ting, der også følger med overtagelsen, er japansk forretningsfilosofi, og det indebærer effektivisering og optimering af hele fabrikken. Eksempelvis er produktionstiden for en af delelementerne til maskinerne skåret ned fra 17 dage til otte timer ved at justere på arbejdsmetoderne.

Det er en længere proces, der kun netop er sat i gang, men effekten kan allerede mærkes hos medarbejderne.

- Der sker i perioder næsten for mange ændringer, men mine kolleger er gode til at tage dem til sig og prøve at være med på, at vi skal have nogle forandringer, hvis vi skal klare det, siger tillidsrepræsentant og lagermedarbejder Frank Brønk.

Kverneland har netop vundet Machine of the Year 2018 kåret af forskellige agro-magasiner. Det er en skårlægger med gps-styring, der har taget prisen.