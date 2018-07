Fynsk medaljehåb: Svømmechef forventer mindst to danske EM-medaljer

God forberedelse giver sportschefen i Dansk Svømmeunion forhåbninger om medaljer ved langbane-EM i Glasgow.

Når Danmarks svømmelandshold vender hjem fra langbane-EM i Glasgow, skal der være mindst to medaljer med i flyveren, før at sportschefen i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach, er tilfreds.

Ud fra tiderne på startlisten er Danmark sat til at hente to medaljer, men det kan sagtens blive til flere, vurderer sportschefen.

- Det er min vurdering, at der vil være gode muligheder for, at EM-holdet kan forbedre startlistens udgangspunkt på to individuelle medaljer i syv finaler og få de rød-hvide farver til at blafre her i Glasgow, siger Lars Green Bach i en pressemeddelelse.

Han mener, at de 17 danske EM-svømmere har haft gode forberedelsesvilkår.

- Jeg ved, at der er blevet investeret mange timer og ressourcer i at være bedst muligt forberedt til dette EM med de forudsætninger, vi har i Danmark.

- Landstræner Dean Boles har sammen med Team Danmarks eksperter justeret og intensiveret landsholdets forberedelsesaktiviteter, så svømmerne kan være bedst muligt rustet til at omsætte det potentiale, de allerede har vist, til stærke præstationer.

- Jeg er ikke i tvivl om, at svømmerne vil gøre alt, hvad de kan, for at lykkes hermed, siger Lars Green Bach.

Blandt de største danske medaljehåb er crawl- og butterflysvømmeren Emilie Beckmann, brystsvømmeren Rikke Møller Pedersen, rygsvømmeren Mie Ø. Nielsen samt den olympiske mester i kvindernes 50 meter fri, Pernille Blume.

Danmark stiller op med følgende 17 svømmere: Anna Wermuth, Anton Ø. Ipsen, Emilie Beckmann, Emily Gantriis, Helena Rosendahl Bach, Julie Kepp Jensen, Laura Glerup Jensen, Maria Grandt, Matilde Schrøder, Mie Ø. Nielsen, Pernille Blume, Rikke Møller Pedersen, Signe Bro, Thea Blomsterberg, Tobias B. Bjerg, Victoria Bjerre og Viktor Bromer.

EM i svømning varer fra 3. til 9. august.