Fynsk mediedirektør bliver ny bøfkonge

Der bliver skiftet ud i ledelsen hos den fynske bøfkæde Jensens Bøfhus. Direktøren stoppede for mere end en måned siden, og nu er der også fundet en ny mand til formandsposten, skriver Fyens Stiftstidende.

Administrerende direktør for Jysk Fynske Medier, Jesper Rosener, bliver ny mand i spidsen for bestyrelsen. Han bliver dermed genforenet med bøfhuset, som han i lidt over tre år var direktør for.

- Jeg har masser af følelser for virksomheden, og det har gjort ondt at følge dens udvikling udefra. Derfor synes jeg også, at jeg har en pligt til at være med til at få den op at køre igen, siger Jesper Rosener til Fyens Stiftstidende.

Jesper Rosener afløser den nu tidligere bestyrelsesformand Torben Frigaard Rasmussen. Han nåede kun at være formand i 13 måneder.

- Det har været et spændende år, hvor vi har fået gennemført mange og store ændringer med stor succes. De største omlægninger er gennemført, og nu har Jensens Bøfhus brug for en bestyrelsesformand, der kan orientere sig mod driften og som har kendskab til branchen, udtaler Torben Frigaard Rasmussen til fyens.dk.

Ny direktør skal findes

Også på direktørposten er der ændringer på vej. Dorte Gleie, der var tidligere direktør for Jensens Bøfhus, sagde allerede op for mere end en måned siden. Men her er der ikke fundet en afløser.

Ifølge Jesper Rosener bliver den ubesatte direktørpost en af de første og vigtigste opgaver at løse. Det forklarer han til Fyens Stiftstidende:

- Vi skal have en leder, som er ude i restauranterne. Vi får ikke succes, hvis direktøren ikke er til stede derude, hvor forretningen skabes sammen med medarbejdere og gæster, siger Jesper Rosener.

Tilbage i oktober blev det offentliggjort, at otte fynske erhvervsfolk opkøbte Jensens Bøfhus fra bøfhusets stifter og hidtidige eneejer Palle Skov Jensen.

Det skete efter en årrække med store økonomiske udfordringer. Det seneste regnskab fra 2017 viste et underskud på 163 millioner kroner og dermed en egenkapital i koncernen på minus 155 millioner kroner.