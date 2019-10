150 stillinger nedlægges: Stor fyringsrunde rammer fynsk mediehus

Jysk Fynsk Medier nedlægger 150 stillinger i en spareplan. Det fortæller direktør Jesper Rosener onsdag aften til Fyens.dk.

Det vil ifølge direktøren føre til afskedigelser af omkring 100 ansatte, mens resten er ledige stillinger, der ikke genbesættes.

Derudover bliver lønudgifterne i koncernen frosset fast. Jesper Rosener forklarer, at der kan blive plads til små lønstigninger, hvis koncernen kan erstatte personale, der går på pension, med yngre, billigere erstatninger.

Fakta Jysk Fynske Medier er Danmarks næststørste mediekoncern og er selskabet bag blandt andet Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende, JydskeVestkysten, Århus Stiftstidende og 57 forskellige ugeaviser. Jysk Fynske Medier har inden nedlæggelsen af de 150 stillinger omkring 1.600 ansatte. I 2018 var omsætningen i Jysk Fynske Medier 1,7 milliarder kroner. Se mere

Spareplanen skyldes, at koncernen savner annonceindtægter. I alt skal der spares 228 millioner kroner over tre år.

Spareplanen er den anden på bare to år. I 2018 blev mellem 130 og 140 stillinger nedlagt for at spare 90 millioner kroner.

I 2017 havde koncernen egentligt planer om at bruge penge på at lokke nye kunder i butikken og dermed vokse igen. Men fordi resultatet fra året før blev værre end ventet, blev de planer skrottet.

Det dårlige resultat i 2016 kom, selv om Jysk Fynske Medier det år gennemførte en spareplan, der kostede den koordinerende chefredaktør, Per Westergård, jobbet. Per Westergård er nu bestyrelsesformand for Jysk Fynske Medier og Fynske Medier - sidstnævnte udgiover blandt andet Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende.

Dengang lød sparekravet på 90 til 100 millioner kroner.

Jysk Fynske Medier blev skabt i 2015, hvor Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier fusionerede. Fra 2016 blev Midtjyske Medier også blevet en del af koncernen.

Når onsdagens spareplan er effektueret, er der sparet eller droppet tiltag for over en halv milliard kroner i forbindelse med og siden sammenlægningen.