Fynsk milliardær har svært ved at finde en køber til sin forretning

Den fynske milliardær Niels Thorborg kæmper med at finde en køber til sit forretningsimperium.

Fynske Niels Thorborg har en anslået formue på knap fem milliarder kroner. Siden august 2017 år har milliardæren forsøgt at forøge sin formue ved et salg af sit forretningsimperium 3C Retail, der blandt andet tæller hvidevarerkæden L'easy.

Avisen Børsen skriver, at Niels Thorborg med hjælp fra Nordea har forsøgt at sælge sin virksomhed til en udenlandsk kapitalfond, men parterne har ikke kunnet blive enige om en handel.

Medarbejderne i koncernen skulle derfor have fået at vide af Niels Thorborg, at et salg ikke bliver til noget i første omgang.

Har ikke opgivet håbet om at sælge

Det er angiveligt det faktum, at L'easy ikke kun udlejer og sælger hårde hvidevarer til sine kunder, men også låner dem penge. En sådan forretning kræver en stor kapital at køre.

Niels Thorborg var udset til at tjene et pænt milliardbeløb på at sælge hele eller en stor del af sin koncern. Den fynske forretningsmand håber stadig at kunne sælge, hvorfor Nordea har beholdt salgsmandatet. Ifølge eksperter er der dog nu lange udsigter til en handel.

Milliardæren Niels Thorborg er blandt landets absolut rigeste. Hans firma 3C Retail er koncernmoderselskabet for D.E.R og L'easy.

