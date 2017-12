Fynsk minister: Riv boligblokke ned i Vollsmose hurtigst muligt

Regeringen og fynskvalgte Lars Christian Lilleholt vil se på muligheden for at rive bygninger ned i Odense-bydelen i 2018.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) peger i et interview med TV 2/Fyn på, hvilken opgave der bliver hans vigtigste som fynskvalgt folketingsmedlem i løbet af 2018.

På Fyn og især i Odense er der store udfordringer med parallelsamfund, og derfor er den fynskvalgte minister klar til at ændre beboersammensætningen i Vollsmose ved at rive bygninger ned.

- Vi er nødt til at se på mulighederne for at rive bygninger ned, siger Lars Christian Lilleholt.

Beboersammensætningen i Vollsmose er for skæv, og kriminaliteten i området er for høj.

Hvor skal beboerne så bo?

Der er dog boligforeninger, der har investeret penge i lejlighederne i Vollsmose, og desuden bor der tusindvis af mennesker i Odense-bydelen, som i så fald skal have et nyt sted at bo. Det koster penge.

- Det er også derfor, vi er parate til at se på, hvad der skal til. Hvad er det, der blokerer for, at det skal kunne lade sig gøre?

- Vi må se sådan på det, at koncentrationen i dele af byen er blevet for stor. Det er en hindring i forhold til at sikre en fornuftig integration, forklarer Lars Christian Lilleholt.

Ifølge ministeren skal nedrivningen af boligblokke ske “hurtigst muligt”.

Se hele interviewet med Lars Christian Lilleholt herunder: