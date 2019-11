Fynsk museum fjernunderviser indlagte børn om vilde dyr og natur 

- Jeg skal nok love, at dyrene bliver inden for skærmen og ikke kommer helt ud til jeres lokale - i hvert fald i dag, siger Robin Helmer.

Robin Helmer er naturvejleder på det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg, og lige nu er han i gang med den første prøveudsendelse, hvor han via en internetforbindelse underviser langtidsindlagte børn på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på OUH.

Læs også Superhelte trak i løbetøjet for en god sag

Børnene ser ham på en skærm fra et undervisningslokale på børnehospitalet, mens han selv står på museet i Svendborg og holder en slange i hænderne.

- Når de ligger i sengen og synes, at det puslespil, de har lavet for tiende gang, nu begynder at blive lidt kedeligt, så er det rart, at kunne komme med en tur backstage på Naturama og møde nogle af vores slanger eller andre levende dyr, siger Robin Helmer, der er en af tre naturvejledere på projektet.

Donation fra Albani Fonden

Det nye projekt med fjernundervisning om dyr og natur er kommet i stand via en donation på 146.000 kroner fra Albani Fonden. Pengene er blevet brugt på nyt kameraudstyr.

Kameraerne giver mulighed for at nå ud til børnene, som ellers ikke vil kunne få den slags oplevelser, når de er indlagt, forklarer Mette Thybo, der er direktør på Naturama.

- Du kan for eksempel ikke tage en slange med ind i skolestuen på OUH. Derfor er det her en mulighed for at komme i dialog med børnene, som er indlagt, og som lever i en slags sygehusboble, og få dem til at se verden udenfor, siger Mette Thybo.

Børnene på børneafdelingen følger Robin Helmer fra en skærm, når han går rundt på Naturama i Svendborg. Foto: Masoud Jafari Pouia

Netop det at give børnene muligheden for at opleve en anden verden end sygehusets er også en drivkraft for Robin Helmer.

- At de får en rigtig god oplevelse og måske glemmer et kort øjeblik, at de har det dårligt eller er syge, siger naturvejlederen.

En pause fra sygdommen

Afbrækket i børnenes hverdag på sygehuset er faktisk det vigtigste, som det nye projekt bidrager med.

Det mener Peter Toftedal, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.

- Jeg synes måske, at det allervigtigste er, at børnene og de unge får mulighed for at opleve noget andet, end det at være indlagt på et sygehus, hvor der foregår en masse udredninger, undersøgelser og behandlinger. Så de får mulighed for at have noget sjov, noget glæde og lære noget, siger han.

Læs også Kræftramte Kasper beamer sig fra OUH og hjem til Løsning

Og efter at have fulgt i hælene på Robin Helmer på hans tur rundt på Naturama, så har børnene lært noget.

Det synes Martin Abel Hansen, som selv er indlagt på OUH’s børneafdeling.

- I stedet for at sidde og læse i en bog om alle de her dyr, så ser man dem og får fortalt og set, hvad de kan, siger han.

Naturama håber, at de i fremtiden kan brede konceptet med fjernundervisning ud til andre målgrupper, som ikke selv har mulighed for at komme ud og opleve naturen.