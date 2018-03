Fynsk musik på Tinderbox: Lokale bands på scenen

Tinderbox Band Battle giver vækstlaget i det fynske musikmiljø chancen for at give tre koncerter på dette års festival i Tusindårsskoven i Odense.

Festivalen Tinderbox har offentliggjort årets koncertprogram, men nu udvides programmet med endnu tre koncerter - med lokale bands.

Hvilke ekstra bands, der kommer på scenen, bliver afgjort i musikkonkurrencen Tinderbox Band Battle i et samarbejde mellem TV 2/Fyn og Tinderbox.

Konceptet blev afprøvet allerede sidste år, hvor spillestederne Kansas City, Studenterhus Odense og Musikhuset Posten bød på tre aftener med musik, leveret af bands med tilknytning til Fyn forud for Tinderbox-festivalen.

Resultatet blev, at tre bands - Holmens Hustlers, A Man From Jupiter og Grusom - fik mulighed for at give koncert under Tinderbox 2017.

Band-krig tilbage på kendte scener

Tinderbox Band Battle vender tilbage i år, og ikke nok med at de tre spillesteder igen lægger scener til finaleaftenerne med unge fynske talenter, så er TV 2/Fyn denne gang med som officiel mediepartner og med til at udvælge, hvem der skal spille på Tinderbox 2018.

- Vi har været meget glade for samarbejdet med de tre spillesteder, og vi er meget begejstrede over nu også at kunne indgå dette samarbejde med TV 2/Fyn, der sikrer, at alle deltagerne i de tre finaleaftener bliver præsenteret for tusindvis af seere på tv og sociale medier. Målet med Tinderbox Band Battle er netop at understøtte det lokale musikmiljø, og eksponeringen kan forhåbentlig hjælpe alle de unge talenter og ikke kun de tre navne, der får mulighed for at give koncert under Tinderbox, siger pressechef for Tinderbox, John Fogde.

Sidste år blev de tre bands udvalgt af en jury bestående af professionelle repræsentanter fra musikbranchen efter at være kommet gennem et nåleøje med 88 tilmeldte bands. Men denne gang bliver hele Fyn altså involveret i udvælgelsesprocessen.

- Vi glæder os til at gå all in på dækningen af Tinderbox Band Battle både på tv og på vores digitale platforme, siger Martin Mulvad Ernst, fagredaktør for kultur og folketjeneste på TV 2/Fyn.

- For os som public service broadcaster og moderne regionalt mediehus er det både interessant og relevant at bidrage til en styrket inddragelse af publikum i udvælgelsen af de tre håbefulde koncertbands. Og at udvide TV 2/Fyns samarbejde med Tinderbox understreger helt konkret de fælles ambitioner, vi har omkring at understøtte det fynske kulturliv både i ord og handling, siger Martin Mulvad Ernst.

Tilmeldingen åbner ...

Tilmeldingen til Tinderbox Band Battle åbner mandag 12. marts via tinderbox.dk, og man kan tilmelde sig indtil søndag 25. marts. Herefter vil de tre spillesteder udvælge kandidater til hver finaleaften, som man vil kunne stemme på fra fredag 30. marts til onsdag 4. april. Dagen efter annonceres det, hvilke navne, man vil kunne opleve på de tre finaleaftener.

Den 10. april er Musikhuset Posten vært for konkurrencen, 11. april er det Studenterhus Odense, og konkurrencens tredje aften, 12. april, gennemføres på Kansas City. Der findes en vinder til hver finaleaften, som vil blive tilbudt en plads i programmet under Tinderbox 2018.

Tinderbox 2018 afvikles i Tusindårsskoven i Odense i dagene fra 28. juni til 30. juni.