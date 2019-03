Fynsk musikanmelder: - Miley Cyrus på Tinderbox er spot on

Med yderligere 25 kunstnere har Tinderbox sat de sidste navne på sommerens musikfestival i Tusindårsskoven i Odense.

Den kontroversielle popstjerne Miley Cyrus er onsdag blev annonceret som hovednavn og slutter sig dermed til et bredt udvalg bestående af blandt andre Neil Young, Swedish House Mafia og Duran Duran.

- Neil Young og Miley Cyrus giver programmet noget tyngde. Det gamle rockikon og den helt unge kvinde, som har et kæmpestort publikum, og som har sangene til det, siger Simon Staun, der er musikredaktør og anmelder på Fyens Stiftstidende, til TV 2/Fyn.

Han og andre musikanmeldere har længe efterspurgt et stort, internationalt kvindeligt hovednavn på den odenseanske musikfestival, og det er i den grad lykkedes med Miley Cyrus.

- Miley Cyrus på Tinderbox er spot on, lyder det fra musikanmelderen.

Det dyreste musikprogram nogensinde

Tinderbox’ talsmand, John Fogde, mener, at der er tale om det bedste Tinderbox-musikprogram i festivalens femårige levetid. Der er i øvrigt samtidig tale om det dyreste med et samlet musikbudget på 58 millioner kroner, hvilket også har betydet, at festivalbilletterne er steget med 300 kroner stykket fra 2018 til 2019.

Om det er det bedste musikprogram nogensinde, vil Simon Staun dog vente med at vurdere, til festivalen er overstået.

Miley Cyrus vandt prisen for årets musikvideo med "Wrecking Ball" ved MTV Video Music Awards i 2014. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er svært at vurdere noget på papiret. Hvis Neil Young og Duran Duran er kæmpe skuffelser, er det ikke et bedre program i år. Hvis de leverer deres livs koncerter og får grebet hele publikum, kan det godt vise sig at være det bedste program i år, siger Simon Staun.

- Som rockfan ville jeg dog gerne have haft lidt flere mellemstore rocknavne a la Kings of Leon, fortæller den fynske musikanmelder, der henviser til, at Kings of Leon var blandt hovednavnene i 2017.

Kun én kan måle sig med Neil Young

Med de seneste offentliggørelser af nye navne på Tinderbox har den odenseanske musikfestival for alvor meldt sig i kampen om at have det mest interessante musikprogram i 2019, mener Simon Staun.

Heartland, der finder sted ved Egeskov Slot en måned før Tinderbox, byder også på store, internationale rocknavne som The Smashing Pumpkins, The Raconteurs, Solange og Richard Ashcroft.

Og selv om Heartland fra flere sider tidligere i år blev vurderet til at have det bedste rockmusik på programmet, vil Simon Staun vurdere, at Tinderbox - som det er lige nu - har det bedste musikprogram af de fynske festivaler i 2019.

- Det er altid svært at sammenligne. Heartland henvender sig til et helt andet publikum, og de er virkelig gode til at booke til deres målgruppe, siger Simon Staun og nævner blandt andre The Smashing Pumpkins som et af de helt store trækplastre.

- Tinderbox’ samlede pakke er blevet løftet. Der er ingen navne på Heartland, der kan måle sig med Neil Young. Det er kun Bob Dylan, der er på det niveau, fortæller Simon Staun.

Redaktør: Tinderbox har flest gode kunstnere

Sammenligner man Heartlands Solange med Tinderbox’ Miley Cyrus, har den odenseanske musikfestivals amerikanske popstjerne ifølge musikanmelderen også langt større kommerciel tiltrækning.

The Smashing Pumpkins med forsanger og guitarist Billy Corgan i spidsen er det store rockhovednavn på Heartland. Foto: Ritzau Scanpix

Neil Young er det helt store rockhovednavn på Tinderbox. Foto: Ritzau Scanpix

Desuden har Tinderbox et langt større fokus på musik - sammenlignet med Heartland, der også i højere grad fokuserer på kunst, kunstnersamtaler og mad.

- Ser jeg på hele programmet på Tinderbox, er der 20 navne, jeg rigtig gerne vil høre. På Heartland er der kun ti, så på den måde er Tinderbox - som de to programmer ser ud lige nu - bedre, vurderer Simon Staun.

Heartland har dog ikke offentliggjort sit endelige program endnu. Selv om Tinderbox har afsløret de sidste hovednavne, vil den odenseanske festival ikke udelukke, at der bliver offentliggjort flere mindre navne.

Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven fra 27. til 29. juni, mens Heartland kan opleves ved Egeskov Slot fra 30. maj til 1. juni.