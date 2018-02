Fynsk naturpræsident parat til at trække sig

Den mangeårige præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen fra Gudbjerg på Sydfyn er parat til at træde tilbage, hvis Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding stiller op til posten.

Maria Reumert Gjerding er klar til forlade Folketinget for at blive præsident for Danmarks Naturfredningsforening, skriver hun på Facebook. Gør hun alvor af det, er den mangeårige fynske præsident Ella Maria Bisschop-Larsen parat til at træde tilbage.

Jeg er glad, hvis så kompetent en person som Maria Reumert Gjerding vil stille op Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident, Danmarks Naturfredningsforening

- Jeg har været præsident i 12 år, og jeg ser det som en opgave for præsidenten at sikre et godt generationsskifte. Jeg er glad, hvis så kompetent en person som Maria Reumert Gjerding vil stille op, og jeg bakker hende op, siger 67-årige Ella Maria Bisschop Larsen til TV 2/FYN.

Læs også Ella Maria vandt præsidentkamp i DN

Fristen for at indgive et skriftligt kandidatur er 24. februar, og valget finder sted 7. april i Faaborg.

Hvis 39-årige Maria Reumert Gjerding bliver valgt, forlader hun Folketinget.

- Det har været en stor og svær beslutning, for jeg er utroligt glad for mit nuværende arbejde som Enhedslistens miljø-, klima- og landbrugsordfører, skriver Reumert Gjerding i sit Facebook-opslag.

Hun skriver videre, at det har været afgørende for hendes beslutning, at naturfredningsforeningens nuværende præsident, Ella Marie Bisschop-Larsen, bakker hende op.

Natur, klima og miljø i hjertet

- De fleste, der har fulgt mig og mit politiske arbejde, ved, at jeg brænder for naturen, miljøet og klimaet helt ind i hjertet, skriver Maria Reumert Gjerding.

Hvis Maria Reumert Gjerding forlader Folketinget, bliver hendes plads overtaget af stedfortræder Øjvind Vilsholm, oplyser Enhedslisten.

Hvis hun ikke bliver valgt, vil Maria Reumert Gjerding fortsætte sit arbejde i Folketinget.

Danmarks Naturfredningsforening har 130.000 medlemmer på landsplan.

Læs også Naturpræsident raser: Vi sælger ud af arvesølvet