Fynsk øl reddet: Bryggeriet Vestfyen køber Indslev

Bryggeriet Vestfyen viderefører aktiviteterne i Indslev Bryggeri og sikrer fortsat produktion af øl på bryggeriet. Det betyder samtidig en fastholdelse af de fynske arbejdspladser, der ellers var truet efter Indslev Bryggeris konkursbegæring i sidste uge.

- Vi fik en opfordring til at undersøge mulighederne for at videreføre de traditioner for godt håndværk og god øl, som Indslev Bryggeri altid har stået for. I den efterfølgende dialog stod det klart for os, at bryggeriet med sin stolte historie, spændende sortiment og kompetente medarbejdere har et potentiale, som vi kan realisere sammen med vores nye dygtige kolleger på Indslev Bryggeri, siger Poul Mark, der er administrerende direktør hos Bryggeriet Vestfyen.

Med den nye konstellation ser Bryggeriet Vestfyen en mulighed for at bevare bryggeriets kompetencer og sortiment af hvedeøl, der i mange år har givet mikro-bryggeriet Indslev Bryggeri en klar position på specialøls-markedet.

- I den løsning, vi har fundet, sikrer vi naturligvis, at der forsat produceres på Indslev Bryggeri, men vi skal i det hele taget bygge videre på bryggeriets store viden og kompetencer, når det gælder produktionen af specialøl. Derfor har vi fokus på at fastholde de gode, fynske arbejdspladser, fordi vi får nogle virkelig kompetente kolleger i Indslev, siger Poul Mark.

Rød tråd i strategien

For Bryggeriet Vestfyen giver videreførelsen af Indslev Bryggeri også god mening i forhold til bryggeriets egen udviklingsstrategi:

- De kvaliteter og erfaringer, som Indslev Bryggeri kommer med, passer til den røde tråd i udviklingsstrategien for Bryggeriet Vestfyen, der blandt andet handler om at udvikle vores forretning yderligere, når det gælder brands og mærkevarer. Det bliver spændende sammen med kollegerne på Indslev Bryggeri at bygge positivt videre på de stærke mærker, der nu bliver en del af Vestfyens-familien. Det er hele Ugly Duck-serien fra Indslev et godt eksempel på. Det er rigtig godt brygger-håndværk, der har givet en velfortjent positiv respons fra forbrugerne, fortæller Rasmus Damsted Hansen, salgsdirektør hos Bryggeriet Vestfyen i en pressemeddelelse..

- En anden del af vores strategi har handlet om at investere i vores egen organisation på Bryggeriet Vestfyen, så vi er i stand til at håndtere nye kanaler, kunder og brands. Den investering i organisationen har vi foretaget over de senere år, så vi på alle måder er gearet til en fortsat positiv udvikling med stærke fynske rødder. Den udvikling omfatter fremover også Indslev Bryggeri. Vi går ydmygt til opgaven, men er samtidig fyldt med selvtillid om, at vi kan styrke begge bryggeriers position og ikke mindst til at kunne give kunderne, nye som gamle, den unikke øl-oplevelse, de kender og elsker.

