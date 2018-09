Fynsk OL-by dyster i Skodatræk og skinnecykling

Glamsbjerg er selvudnævnt olympisk værtsby og afholder i dag Glamsbjerg Sommerlege.

Byen er spærret af. Fælles indmarch fra morgenstunden og åbningsceremoni, hvor den olympiske flamme tændes.

Mange ting er som det plejer, når der hvert fjerde år afholdes Olympiske Lege rundt omkring i verden.

Men for en enkelt dag er kampen om de eftertragtede medaljer rykket til Fyn - nærmere bestemt den vestfynske by Glamsbjerg.

Hele lørdagen konkurrerer byens borgere nemlig imod hinanden. Men hvor indmarch og olympisk flamme er at finde til et rigtigt OL, skal man nok vente længe før disciplinerne fra Glamsbjerg Sommerlege får plads ved de Olympiske Lege.

Ikke desto mindre var konkurrencen i de nyopfundne olympiske discipliner som Skodatræk, skinnecykling og vandhejs hård.

- Det er jo en folkefest. Det er en fornøjelse at se, børn, unge, gamle. Alle er bare samlet og bakker op omkring det her forrygende initiativ, vi har fået stablet på benene, fortæller Birgitte Wøhlk Laursen, formand for Foreningen Glamsbjerg.

Byen bakker op

Dagens sportsbegivenhed er et stort tilløbsstykke for hele byen, og opbakningen er ifølge formanden også enorm. Sportsforeninger, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner bidrager alle til dagen med frivillige og sponsorater.

- Alle er bare med for at ville fejre, at vi har en fantastisk by og vi vil hinanden. Sammen kan vi skabe en masse muligheder. Det fortæller, at man kan alt hvad man vil. Man skal bare tro på idéen, forklarer Birgitte Wøhlk Laursen.

Birgitte Wøhlk Laursen blev formand for foreningen i år, og håber at hun kan bygge videre på de mange idéer, som byens borgere har, og dermed fortsat udvikle fællesskabet og Glamsbjerg.

