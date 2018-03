Fynsk opfindelse bekæmper ukrudt uden pesticider

Imens Odense Kommune dropper pesticider i kampen mod ukrudtet, findes der en maskine i Nyborg, der ved hjælp af en jetmotor kan fjerne de grønne fjender.

En ny opfindelse fra Nyborg fjerner ukrudt med kogende vand ved hjælp af kræften fra en jetmotor.

Når maskinenen er placeret over ukrudtet, vil temperaturen på vandet være omkring 400 grader varmt. På den måde bliver ukrudtet kogt, hvorefter det går ud.

Opfindelsen kaldes W-Jet, som bekæmper ukrudt kun ved hjælp af vand.

- Opfindelsen er fleksibel, for når vi får brug for at komme ind omkring hjørner og kanter, tager vi lansen i stedet for. Så skrifter vi indstilling så det vand og damp, der normalt kommer ud fra pumpen omme bagved, sendes ud gennem lansen i stedet for ud gennem maskinens front. Den er virkelig god, især når den store skærm ikke kan komme ind snævre steder, siger udviklingstekniker Dennis Bo Winterskov.

Det er varmen, der slår ukrudtet ihjel. Det fungerer ved samme varme-princip som ved gasbrænding. Man varmer planten op, indtil cellerne knækker og sprænger, hvorefter planten vil visne.

Metoden er betydelig bedre end gasbrænding ifølge udviklingsteknikeren:

- Vi har nemmere ved at komme omkring med den. Fordi der ikke er åbent ild, er brandfaren på et minimum. Det gør, at vi kan køre mange steder, uden der er fare for, at vi sætter unødig ild til noget, fortæller Dennis Bo Winterskov.

Nyborg Kommune er positiv

Den miljøvenlige løsning vækker interesse hos Nyborg Kommune.

- Jeg tænker, at det er en rigtig spændende løsning. Vi vil gerne have pesticidefri ukrudtsbekæmpelse i Nyborg, så jeg tænker, at det kunne være en god mulighed, siger Bettina Fisker, der er driftsleder i Vej, Park og Natur i Nyborg Kommune.

Man kan se, at ukrudtet krøller sammen, bliver blødt, gult og forsvinder af sig selv når maskinen kører. Maskinen skal køre omkring hver tredje uge og minimum seks til syv gange om året for det bedste resultalt. Ofte bruger man koste til at feje ukrudtet væk, når det er dødt og ligger som tørt græs.

- Den sætter jo ikke ild til tingene i forhold til gasbrænding. Og dét at den brænder helt ned til rødderne, det lyder rigtig lovende, siger Bettina Fisker.

Nyborg Kommune afviser ikke et potentielt køb af den nye form for ukrudtsbekæmper, men et kvalitetsstempel på produktet skal være på plads, før de investerer i maskinen.

- Det er jo altid sjovere at lade andre tage de første øretæver. Altså tage de første prøver. Men hvis det er veldokumenteret, at den virker, så er vi friske på den, siger Bettina Fisker.