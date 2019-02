Fynsk overraskelse tabte finalen

For tredje år i træk vandt Anders Antonsen DM i badminton. Det skete med sejr over fynske Steffen Rasmussen.

Lørdag vandt den 21-årige aarhusianer finalen over Steffen Rasmussen med 21-14, 21-10.

Antonsen, der lige har vundet Indonesia Masters og lever af sporten, var overlegen fra start til slut.

Flotte dueller

Steffen Rasmussen vandt dog nogle flotte dueller i løbet af kampen og viste ind imellem stabilt spil.

Den 27-årige fynbo havde det dog svært i de længere slagudvekslinger, hvor Antonsens bedre fysiske formåen var udslagsgivende.

Speciel finaleplads

Steffen Rasmussen havde på vejen besejret de mere kendte navne Viktor Axelsen og Jan Ø. Jørgensen. Men det havde han altså kun fordi, de begge var skadede. Viktor Axelsen kom aldrig til kampen og Jan Ø. Jørgensen måtte trække sig i semifinalen.