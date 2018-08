Fynsk politibetjent bagvasket i usædvanlig sag

En 50-årig mand er blevet idømt fængsel og 30.000 kroner i torterstatning. Han havde lagt en ærekrænkende video af en politibetjent på nettet.

En 50-årig mand er ved Retten i Svendborg blevet idømt 60 dages betinget fængsel for bagvaskelse ved at have lagt en ærekrænkende video af en politibetjent på det sociale medie Facebook og videotjenesten Youtube, oplyser Fyns Anklagere.

Sagens anklager Brian Dybdahl fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om en usædvanlig sag.

- Det er en usædvanlig sag. Der er ikke ret meget retspraksis, siger anklageren.

Bagvaskelsen skete i en Youtube-video, hvor den dømte mand viste navn og billede af politibetjenten, der var på arbejde i en ATK-bil, der foretager automatisk trafikkontrol.

Manden påstod, at betjenten havde overfaldet ham og efterfølgende lavet en falsk anmeldelse for vold af ham, skriver Ekstra Bladet.

Det sker i video

I videoen skrev han blandt andet:

- Møder du denne mand, så pas på. Han står nemlig for det stik modsatte af, hvad man forventer af en dansk politibetjent - ledsaget af et billede af betjenten og dramatisk musik.

- Da (tiltalte, red.) skrigende af smerte bønfalder betjenten om at få løsnet håndjernene - satte betjenten sig i stedet oven på dem, så de borede sig ind i håndleddene. Scenen afslører en totalt ustyrlig vildskab fra betjentens side.

Der er ifølge Brian Dybdahl tale om grov sag.

- Det er noget af det groveste, jeg har set, hvor man har udsat en politimand, der bare har passet sit job, for en video af den her karakter med fuldt billede og navn. Og det kan man også se ved, at han er blevet tilkendt 30.000 kroner i torterstatning, siger Brian Dybdahl.

Den 50-årige mand har taget sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.