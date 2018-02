Jens Fabricius rydder kælderen: Fynsk politihistorie vender hjem

For to år siden måtte Fyns Politi lukke museet på grund af pladsmangel, og siden har de gamle politiuniformer og stave været gemt væk i en kælder på politimuseet i København. Men nu er det hjemme igen.

Genstande, der fortæller Fyns Politis historie, har i to år været gemt væk på politimuseet i København, efter at Fyns Politi lukkede museet på grund af pladsmangel, men nu er de vendt tilbage.

Ikke mindst takket være frivillige som Jens Fabricius er de kommet til ære og værdighed i en underjordisk civilbunker på bunkermuseet i Odense, hvor de fortæller Fyns Politis historie under den kolde krig.

Minder om Fyns Politis fortid er vendt tilbage til Odense. På museet kan gamle uniformer blandt andet nærstuderes. Foto: Mille Stilbjerg Dyhr

Jesper Fabricius her har tjent 36 år i Fyns Politi, og i den tid har han samlet ting, der nu er kommet på museum.

- Det er dejligt, at få det udstillet her, for så kan min kone få ryddet kælderen, siger han med glimt i øjet.

Mange af tingene på museet er hans egne, men han har også samlet ind hos andre politifolk.

- Hvor meget af dig er der i denne udstilling?

- Det er jo nok det hele. For efter 36 års tjeneste, betyder politiet meget. Det er en del af min identitet, og den vil jeg gerne vise noget om.

Jens Fabricius gik på pension for tre år siden. Nu glæder han sig til at formidle historien om Fyns Politi videre:

- Jeg er meget spændt. Jeg er glad og stolt af udstillingen. Og jeg er spændt på, hvordan folk vil modtage den - om folk også synes, at den er så interessant, som jeg synes.