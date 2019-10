Fynsk politiker fanget i syrisk krigszone

Jenan Jamil Bozo oplevede onsdag med egne øjne, at Tyrkiet indledte en militær operation i grænseområdet mellem Syrien og Tyrkiet.

- Det her er en rigtig krig. Folk flygter væk fra storbyen og ud i de små landsbyer, siger Jenan Jamil Bozo til TV 2/Fyn fra en skrattende mobiltelefon.

Hørte bombeangreb

Den fynske politiker med de kurdiske rødder befinder sig i den syriske by Qamishli, der ligger nærmest på grænsen til Tyrkiet. Byen er blevet bombet af tyrkiske fly, og der har været civile tab.

- Jeg har været her i 20 dage, og jeg er her først og fremmest for at besøge min familie. Men efter det tyrkiske angreb er her ikke længere sikkert. I går hørte vi bombeangreb både nord og syd for centrum af Qamishli, og samtidig er enheder fra det kurdiske selvstyre også ved at mobilisere til et forsvar af byen, fortæller Jenan Jamil Bozo.

Blandt andet bliver der delt våben ud, så befolkningen kan forsvare sig. Jenan Jamil Bozo fortæller dog, at han har afslået tilbuddet om at bevæbne sig.

Jenan Jamil Bozo sad i Odense Byråd for Konservative fra 2006-2009 og fik igen plads i 2012, da Mai Mercado forlod byrådet. I dag er han medlem af Kristendemokraterne og ved forårets folketingsvalg var han kandidat for partiet.

Familien er urolige

Han er vokset op i den kurdiske del af det nordlige Irak, men han har også familie i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien, hvor han netop nu befinder sig.

- Her torsdag morgen er det mere roligt. Men vi forventer, at krigshandlingerne kan blive genoptaget hvert øjeblik det skal være. Folk er urolige og bange, og det er min familie naturligvis også, siger den fynske politiker.

De tyrkiske tropper får støtte fra forskellige islamiske oprørsgrupper i Syrien, og Jenan Jamil Bozo frygter, at det kan blive svært at forlade området og komme hjem til Danmark. Men mest af alt frygter han for sin families fremtid.

- Hvis Tyrkiet overtager kontrollen over området, bliver det en katastrofe for det kurdiske selvstyre. Vi bliver angrebet fra alle sider, og det kan udvikle sig til en massakre, lyder det fra Jenan Jamil Bozo.

Torsdag klokken 18 har kurdiske organisationer indkaldt til demonstration på Flakhaven i Odense for at demonstrere mod den tyrkiske aktion i Syrien. Demonstrationen er en del af en international kurdisk fordømmelse af den militære aktion i Syrien.