Fynsk politiker i spil som konservativ EU-spidskandidat

Den konservative Bendt Bendtsen genopstiller ikke. Nu anbefaler Fyns Storkreds Pernille Weiss som partiets spidskandidat til EU-valget næste år.

Den konservative Pernille Weiss stiller op til Europa-Parlamentet, når der næste forår er valg.

Den konservative storkreds på Fyn ønsker Pernille Weiss så højt på listen, som muligt og ser hende som en oplagt og stærk efterfølger for Bendt Bendtsen, der ikke genopstiller.

- Danmark og Europa har brug for kompetente og kontante kvinder, som med erfaring, modenhed og som med en klar tilgang til politik kan tage fat i de store udfordringer, som truer med at splitte Europa, som aldrig har været mere udfordret end nu, siger Bendt Bendtsen.

Tilbage i politik

Den 50-årige Pernille Weiss begyndte sin politiske karriere som 19-årig på Fyn som amtsbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd. Hun sad i Fyns Amtsråd de sidste to valgperioder, før amterne blev nedlagt i 2007.

Læs også Pernille Weiss Therkildsen tilbage i politik

Herefter blev der stille omkring hendes person, og hun tog en årelang pause for at passe sin familie og sit eget firma som ekspert i arkitektur og sundhed. Men i slutningen af 2016 vendte hun tilbage til politik som folketingskandidat på Fyn.

Pernille Weiss bor i dag på Christianshavn med tæt tilknytning til familien på Vestfyn og danner par med Per Erik Veng, direktør for Dansk Kulturinstitut i Bruxelles, hvor hun derfor allerede ret ofte er.

- Jeg er nu et sted i mit liv, hvor jeg kan give efter for den drivkraft jeg har i mig og kvittere for den anerkendelse, jeg har modtaget efter jeg genoptog mit kandidatur til Folketinget. Jeg skal ikke ’ned og lave politik i Bruxelles’ – nej, jeg skal deltage i det politiske system bestående af både Danmark og resten af Europa, siger Pernille Weiss.

Læs også Kerteminde talt op: Markant konservativ fremgang

Stærkt signal

Det er endnu ikke afgjort hvor højt Pernille Weiss bliver placeret på listen, men den fynske storkreds og Bent Bendtsen har med deres anbefalinger sendt et klart signal til partiets kandidatudvalg og hovedbestyrelse, som i løbet af de kommende måneder skal indstille en prioriteret kandidatliste, som så skal godkendes endeligt på det konservative landsråd til september.

- Pernille Weiss er lidt som vores pendant til Margrethe Vestager. Dansk og europæisk politik har brug for, at 68’ernes børn rydder op og skaber bedre sammenhæng mellem familie og fællesskab, og for alvor holder fast i danske, kristne kerneværdier som næstekærlighed, anstændighed og ordentlighed, siger den fynske storkredsformand, Andreas Thiel.