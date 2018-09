Fynsk posepant: Hver tiende plastikpose kommer retur

Igennem fire måneder har Netto forsøgsvis taget pant for deres plastikposer i deres 40 fynske butikker. Kunderne har betalt 50 øre for en pose og fået en krone igen, når de har afleveret deres plastikpose.

Det har betydet, at salget af plastikposer er faldet med 11 procent, mens andelen af poser, der kommer tilbage, er oppe på 10 procent. Og selvom 90 procent af poserne altså ikke kommer retur, kalder Netto forsøget for en succes.

- At vi på fire måneder har fået næsten ti procent til at komme retur med deres poser, viser at konceptet kan fungere, men det skal styrkes, udtaler Michael Løve, direktør i Netto International, i en pressemeddelelse.

Flere skal aflevere poser

Forsøget bliver nu forlænget, og samtidig vil Netto udvide forsøget på Fyn og Bornholm.

- Vi er meget fortrøstningsfulde, men vi vil stadig gerne have endnu flere til at aflevere de udtjente poser i vores butikker, så vi undgår, at de ender i naturen eller som skraldeposer. Det kræver tilvænning og tid, ligesom det gjorde, da man satte pant på plastikflasker. Vi tilpasser nu ordningen på en række punkter for at gøre det endnu mere attraktivt at pante poserne, siger direktøren.

Derfor hæver Netto nu panten, så kunderne - udover prisen på posen - skal betale 1,50 kroner i pant, men får to kroner igen, når de skal aflevere posen i butikken igen.

Ny type af plastik

- Hele formålet med vores initiativer er at medvirke til at skabe en cirkulær økonomi, hvor genbrugt plastik har en værdi. Vi skal af med den unødvendige plastik og sikre, at intet plastik ender i naturen. Men plastik er også en vigtig ressource, når den bruges og genbruges rigtigt. Derfor ser vi frem til at kunne tilbyde poser med en stor andel genbrugsplast, og skubbe til udviklingen mod mere genbrug, siger Michael Løve.

Udover at hæve pantpriserne vil Netto også udskifte plastposerne, så de kommer til at bestå af 80 procent genbrugsplast.

- Når danskerne returnerer eller genbruger deres slidte plastikposer, så havner der mindre plastik i naturen, som desværre allerede er ved at blive kvalt i affald. Testperioden har gjort, at WWF Verdensnaturfonden og Netto har aftalt et styrket setup, som kan gøre pantløsningen endnu mere effektiv. Med op til 90 procent genanvendt plastik i poserne, den mindst genbrugs-egnede plastikpose ude af sortimentet og endnu højere pant på poserne, går danskerne og Netto forrest i kampen mod plastikforureningen i verden, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Ifølge direktøren, så er planen er fortsat, at pantordningen skal udvides til samtlige Nettos næsten 500 butikker i Danmark.