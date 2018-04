Fynsk posepant skal bane vej for global omstilling

Det er en verdenspremiere med globale perspektiver, når Netto fra mandag indfører pant på poser i sine fynske butikker. Det mener WWF Verdensnaturfonden.

Fra mandag kan kunderne i lavprissupermarkedet Netto få pant igen, når de afleverer deres poser. Og det er godt nyt for naturen.

- Danskerne er vant til pantsystemet fra flasker, og man finder jo stort set ikke flasker i naturen i dag. Så vi syntes bare, at det var en god ide og se, om man kan få det til at fungere med poser. Det vigtigste er, at plastikken ikke ender i naturen, siger Michael Løve, der er international direktør i Netto.

00:14 Danskerne er i forvejen fortrolige med pantsystemet, siger Michael Løve Luk video

Hos WWF Verdensnaturfonden hilser man det fynske forsøg mere end velkomment, og generalsekretæren tror, at det på længere sigt vil få betydning for plastikforureningen i hele verden.

- Alle de plastikposer, vi får igen, bliver genanvendt. Det betyder, at der bliver investeret endnu mere i teknologier til genanvendelse af plastik. Så ikke nok med at danskernes poser havner et godt sted og bliver genanvendt, så får vi udviklet teknologi og en masse løsninger, som resten af verden kan bruge, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

00:22 - Vi skal have plastik væk fra naturen, mener nettodirektøren Luk video

Hos kunderne i Netto er der også forståelse og opbakning til Nettos pantforsøg.

- Jeg synes, at det er virkelig smart at få folk til at spare på plastik og i stedet genbruge den, siger Liam Holm, der er studerende og mandag handlede i Netto på Hans Mules Gade i Odense.

- Det er helt vildt fedt. Det sætter fokus på, at vi her har en resource, som vi kan genanvende, siger nettokunde Linnea Andersen.

Foreløbig er pantsystemet på plastikposer et fire måneders forsøg i de fynske Netto-butikker.

- Hvis vi modtager rigtig mange poser, så kan det blive lidt snævert med pladsen bag kassen. Så det kan være, at der er nogle andre ting, vi lige skal have kigget på, før jeg tør trykke på den store knap og udbrede det til resten af landet, siger Michael Løve.