Fynsk prisvindende roman: Nu kommer den på film

Jesper Wung-Sung vandt i februar prisen, De Gyldne Laurbær, for sin slægtsroman 'En anden gren'. Nu skal romanen filmatiseres.

Det bliver ingen ringere end Regner Grasten Film, som skal transformere Jesper Wung-Sungs prisbelønnede slægtsfortælling fra roman til det store lærred med instruktion af Charlotte Sachs Bostrup.

Jesper Wung-Sung vandt i februar boghandlernes bogpris, De Gyldne Laurbær, for romanen 'En anden gren'. Romanen tager udgangspunkt i Wung-Sungs kinesiske oldefar, der i begyndelsen af det 20. århundrede kom til Danmark som del af en udstilling i Tivoli. Her mødte han den unge, danske kvinde Ingeborg, som han trods kulturforskelle og sprogbarrierer forelskede sig hovedkuls i.

Havde oldeforældrene været i live, er Jesper Wung-Sung ikke et sekund i tvivl om, at de havde været beærede over, at deres kærlighedshistorie nu filmatiseres:

- Hvis det havde været muligt for mine oldeforældre, så havde de taget hinanden i hånden og lænet sig tilbage i biografsalens mørke for at se filmen om dem selv, fortæller den fynske forfatter.

Succesen fortsætter

Ideen til romanen har Jesper Wung-Sung haft i længere tid, men eksekveringen af den har været mere vanskelig:

- Det var først, da jeg for mit indre blik kunne se San og Ingeborg Wung-Sung gå ned af gaden, at jeg var i stand til at skrive romanen, fortæller han.

Det er ikke første gang, at en af Jesper Wung-Sungs romaner filmatiseres. 'To ryk og en aflevering' blev i 2003 lavet til en ungdomsfilm under samme navn. Jesper Wung-Sung var selv med til at skrive manuskriptet til filmen. Også i 2016 viste filmbranchen interesse for hans lyrik, da ungdomsromanen 'En-to-tre-nu!' blev filmatiseret og vandt danskernes hjerter.

Spændte Biografgængere kommer dog til at vente lidt endnu, før den næste Wung-Sung-film får premiere. Regner Graasten Film forventer at starte optagelserne til filmen i 2019, sandsynligvis med premiere i 2020.

Herunder ses et uddrag af et interview, som TV2 Fyn havde med Jesper Wung-Sung i forbindelse med overrækkelsen af De Gyldne Laurbær.