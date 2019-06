Fynsk racerkører i vildt race på Le Mans

Vanvittigt.

Håbløst.

Dømt til at mislykkes.

Det var udgangspunktet for den fynske racerkører Martin Vedel, da han i aftes satte sig ind i sin LMP3-racer for det engelske team RLR MSport og kørte ud på den legendariske Le Mans-bane.

Vores første resultat var helt kanon. Til det store løb lørdag starter vi som nummer tre. Så vi tror på et topresultat. Martin Vedel, racerkører

- Vi startede som nummer 36 ud 49 biler, fortæller Martin Vedel, mens han lader op til lørdagens løb, og tilføjer:

- Men på bare 55 minutter - det tid løbet varede - overhalede vi hele 25 biler og sluttede som nummer 11. Vi var den bil, der stod for flest overhalinger, jubler racerkøreren fra Odense.

Deler bil med legendes søn

Han deler bil med Freddie Hunt, der er søn af den tidligere verdensmester i Formel 1 Jamens Hunt. De to skiftes til at køre. Sådan som de også skal lørdag.

- Vores første resultat var helt kanon. Til det store løb lørdag starter vi som nummer tre. Så vi tror på et topresultat, lyder det spændt fra den 28-årige Martin Vedel.

Læs også 24 timer i Strib: Lasse vil til Le Mans

De to deltager ikke i selve Le Mans 24-timer løbet. Martin Vedel fik ganske vist på et tidspunkt tilbudt et sæde hos et af de deltagende teams, men det ville have kostet ham tre millioner kroner. Planen er at arbejde frem mod deltagelse næste år. Noget det kræver et godt resultat i år.

- Skulle jeg være så heldig at vinde løbet, er det en direkte adgangsbillet til næste års udgave af 24-timers Le Mans, men mindre kan også gøre det. Road to Le Mans, som det løb jeg deltager i hedder, er frem for alt en mulighed for at vise sit talent frem for nogle af de store teams, der kører Le Mans, siger Martin Vedel.

Kører for 300.000 tilskuere

Når han kører sin racer ud på banen lørdag klokken 11.30 er der 300.000 tilskuere klar til at se ham og de øvrige biler varme op til hovedløbet.

- Det er det mest prestigefyldte løb i LMP3-klassen, som jeg kører i. Og så er det personlig en kæmpe drøm, der går i opfyldelser, afslører Martin Vedel, der efter en uddannelse til revisor har brugt de seneste par år på at forfølge drømmen om en karriere som professionel racerkører.

Martin Vedel kører på den samme bane, der lørdag og søndag bruges til 24-timers løbet Le Mans. Foto: Xynamic Automotive Photography