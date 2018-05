Fynsk racerkører plejer sponsorer med speederen i bund

Martin Vedel har succes som racerkører for Lamborghini. Samtidig holder han tæt kontakt til sine sponsorer ved at invitere dem til ræs.

Der lyder et højt knald. Lidt lige som et riffelskud. Eller måske mere som mellemstort kanonslag i en ståltønde.

Men det er det ikke.

I stedet kommer lyden fra de to tætsiddende udstødningsrør på den røde Audi RS 3 LMS, i det den med over 150 kilometer i timen accelerer op ad langsiden på Jyllandsringen, der ligger få kilometer uden for Silkeborg. Bilens knap 400 hestekræfter kommer på arbejde.

Nu ved de, hvem jeg er. Det gjorde de ikke før løbet på Imola. Nu skal jeg gå ud og vise, at det ikke var tilfældigt Martin Vedel, racerkører

- De får lige en oplevelse af, hvad det vil sige at køre stærkt i sådan en bil og på en rigtig racerbane. Det er de fleste ret begejstrede for. Skal du ikke også prøve, Preben?, spørger Martin Vedel TV 2/Fyns udsendte og griner.

Svaret på det spørgsmål følger sidst i artiklen ...

Sponsordag i det jyske

Vi er til sponsordag på den jyske racerbane. Godt 40 af den fynske racerkører Martin Vedels over 50 sponsorer har takket ja til en dag, der udover køretur med racerkøreren også byder på ræs i knap så potente biler. Men alligevel.

En række VW Sciroccoer holder klar til at give mændene, og en enkelt kvinde, en oplevelse af at være racerkører.

- Jeg har fulgt Martin i mange år. Og været med til at få dette erhvervsnetværk op at stå sammen med hans far Steen, fortæller Jan Thomsen, der er sponsorkonsulent i det, der bærer navnet MVM Racing & Business Club.

Det er den gruppe af mennesker, der er med til at betale for, at Martin Vedel er kommet til at køre for et italiensk Lamborghini-team.

Sponsorer gør klar til ræs på Jyllandsringen. Foto: Preben Dahl

- I dag mødes de så her og får noget tilbage. Og der kommer hele tiden flere til. Det spredes, at det er et godt nerværk at være en del af, siger Jan Thomsen.

Sponsorerne, der primært udgøres af fynske virksomheder - fra ejendomsmæglere, pengeinstitutter, håndværkere og til en lang række andre grupper af selvstændige -, har fået noget at glæde sig over. Ikke blot dagen i det jyske.

Læs også Fynbo på podiet i Italien

For Martin Vedel debuterede på den italienske racerbane Imola med to førstepladser og en andenplads for 14 dage siden. Nu venter det næste løb på den sydfranske bane Paul Richard.

- Jeg glæder mig. Nu ved de, hvem jeg er. Det gjorde de ikke før løbet på Imola. Nu skal jeg gå ud og vise, at det ikke var tilfældigt. Men jeg ved, at Audi har forstærket sig og hentet en tredobbelt Le Mans-vinder til at køre for sig. De mener det seriøst. Men det gør vi også hos Lamborghini, smiler Martin Vedel, der begyndte at køre gokart som 12-årig og nu - efter endt uddannelse som revisor - satser på en karriere som racerkører.

Martins far, Steen Mortensen, er en vigtig del af MVM Racing & Business Club. Foto: Preben Dahl

- Fra november og til nu har jeg trænet hårdt. Jeg har tabt mig 12 kilo, afslører den unge racerkører, der efter den hårde træning arbejder på at få mere muskelmasse, så han kan holde til at håndtere de tunge racerbiler i de lange løb.

Ikke så langt derfra går Sune Hasseltoft rundt i en blå racerdragt. Han skal snart ud at køre. Til daglig er han afdelingsdirektør hos Middelfart Sparekasse. Han har en helt klar idé med, at sparekassen, der er kendt for at sponsorere breddeidrætten, nu også er at finde hos en elitesportsmand.

Nye kunder i netværk

- Martin startede jo også et sted. Og har arbejdet sig opad. Derfor holder vi fast i ham i hans spændende rejse. Og så er det jo heller ikke dårligt at mødes med folk fra andre brancher i sådan et netværk. Det er da også derfor, vi er her. Ikke at det nødvendigvis kaster nye kunder af sig nu og her. Men måske gør det, siger Sune Hasseltoft og spænder den hvide hjelm på og gør sig klar til ræs.

Læs også Fynsk racertalent kører sig til super kontrakt

Det samme gør flere af de andre sponsorer. Indimellem er der dog også tid til at sende TV 2/Fyns journalist ud på banen. Spændt godt fast i passagersædet i den varme Audi.

I det øjeblik dukker en Allan Olsen-sang frem fra minderne. Den hvor sangens hovedperson ikke er meget for tyskere, "men deres biler må man bøje sig for". Sådan bliver det også de næste tre omgange, hvor Martin Vedel presser bilen ud i svingene, og demonstrerer racerbilens evne til at bremse meget konsekvent.

Sveden springer og en stribe af saftige bandeord undslipper denne reporter.

Sjovt? Jo da. Drenge er og bliver drenge.

- Før sæsonen var mit mål at kommer i top fem i serien. Men nu, hvor vi har prøvet at være på podiet, går jeg efter at ende i top tre. Jeg gør det ydmygt, men målrettet, afslører Martin Vedel og vender tilbage til de sponsorer, der efter en god frokost er klar til at give den gas i de hidsige biler.

Løbet flages af på Jyllandsringen. Foto: Preben Dahl