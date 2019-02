Anklaget for sex med mindreårige: Fynsk radiokanal nægter at slukke for R. Kelly

1994: Gifter sig med mindreårig

Mens R. Kelly selv er 27 år gammel, er han anklaget for at have giftet sig med den dengang 15-årige sangerinde Aaliyah ved en hemmelig ceremoni i Chicago, USA. Ægteskabet blev annulleret året efter, da det kom frem, at Aaliyah havde løjet om sin alder på ægteskabscertifikatet. Aaliyah selv døde i 2001, og R. Kelly har siden afvist at tale om det påståede ægteskab.

1996: Sagsøgt for krænkende adfærd

Tiffany Hawkins sagsøger R. Kelly for krænkende adfærd og overgreb under deres tre år lange forhold. I retten fortæller hun, at hun og sangeren begyndte at have sex, mens hun var 15 og han var 24. Tiffany Hawkins sagsøgte R. Kelly for 10 millioner dollars, men hun fik i stedet 250.000 dollars, da sagen endte med forlig i 1998.

2001: Sagsøgt af praktikant

Tracy Sampson, tidligere praktikant ved Epic Records, sagsøger R. Kelly for at lede hende ind i et seksuelt forhold, da hun er 17 år gammel. Hun anklager ham for at bruge hende som sexobjekt. Sagen afgøres med forlig.

2002: Sagsøgt for at gøre en mindreårig gravid

Patrice Jones sagsøger R. Kelly for at have haft sex med hende, da hun var mindreårig. Ifølge BBC News førte den seksuelle kontakt til graviditet, og Patrice Jones anklager dertil sangeren for at tvinge hende til at få en abort. Sagen ender med forlig.

2002: Sagsøgt for at filme sex uden samtykke

En kvinde ved navn Montina Woods anklager R. Kelly for at filme dem have sex uden hendes samtykke. Optagelsen menes at være den samme som den pornovideo, der cirkulerer under titlen "R Kelly Triple-X". Sagen ender med forlig.

2002: Anklaget for besiddelse af børneporno

Politiet i Chicago anklager R. Kelly for i 21 tilfælde at have medvirket i børneporno, herunder blandt andet samleje, oralsex og urinering. Han anklages for at videofilmet hver af disse handlinger. Efter seks år kommer sagen for retten, og en jury frikender i sidste ende sangeren.

2002-2004: Anklaget for besiddelse af børneporno - igen

Politiet i Florida ransager R. Kellys hjem og finder et kamera med billeder, der angiveligt viser R. Kelly dyrke sex med en mindreårig. En dommer frikender senere R. Kelly, da han giver forsvaret ret i, at politiet ikke havde nok beviser til at ransage hjemmet i første omgang.

2017: Anklaget for at styre sexkult

Det amerikanske medie Buzzfeed anklager i en længere publikation R. Kelly for at holde seks kvinder fanget i en "sexkult". Anklagerne kom fra tre tidligere ansatte og forældrene til flere af de kvinder, der angiveligt var en del af kulten. R. Kelly har afvist alle anklager.

2019: Anholdt sigtet for grove seksuelle overgreb

Fredag aften den 22. marts dansk tid blev der udstedt en arrestordre på R&B-stjernen, og den 52-årige sanger meldte efterfølgende sig selv til politiet i Chicago. Anklagemyndigheden i Chicago har sigtet ham for at have forgrebet sig seksuelt på fire kvinder, heriblandt tre mindreårige.

2019: Løsladt mod kaution

Tirsdag formiddag den 26. marts dansk tid forlader R. Kelly Cook County jail med sin forsvarsadvokat, efter hans kaution på 100.000 dollar er blevet betalt.

R. Kelly og hans advokater har systematisk afvist alle anklager. Ifølge britiske Independent har amerikanske myndigheder opfordret vidner til at henvende sig, siden tv-serien "Surviving R. Kelly" blev sendt. Flere af de kvinder, der medvirker i serien, er også blevet kontaktet af myndighederne.

Kilde: BBC News, Vulture, New York Post