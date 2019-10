Fynsk rejsebureau er gået konkurs

Konkursbegæringen blev indgivet 8. oktober, som en såkaldt egenbegæring af firmaet selv. Begæringen kommer efter, at firmaet gennem længere tid har arbejdet på at neddrosle sine aktiviteter.

Rejsebureauet har arrangeret busrejser til flere destinationer i Danmark og Europa - både til feriedestinationer og til kulturelle oplevelser som for eksempel koncerter.

Blandt andet har programmet budt på både busrejser til Polen, Rømø og Holland, og oplevelsesarrangementer til vinsmagning, halbal og koncert med Kandis.

- Firmaet har i en periode været under afvikling, så konkursbegæringen kommer ikke som en stor overraskelse. De personer og familier, der er kommet i klemme som følge af konkursen, er alle dækket ind via Rejsegarantifonden, oplyser kurator for boet advokat Jess Aagaard.

Eventuelle kreditorer i konkursboet har indtil 5. november til at gøre deres krav gældende.

Rejseselskabet blev stiftet for 45 år siden og havde indtil for nylig 14 ansatte. Den ene af de to stiftere, Kate Møller Hansen, døde efter kortvarig sydom pludseligt i 2015, og siden har hendes samlever Niels Larsen drevet virksomheden videre.

