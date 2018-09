Fynsk riffelskytte skyder flere VM-medaljer hjem til Danmark

Fynske Stine Nielsen, Rikke Mæng og Stephanie Grundsøe viste endnu en gang, at de er blandt verdens bedste skytter.

Danmark snuppede endnu en VM-sølvmedalje efter flot skydning i Sydkorea.

Tidligere på ugen vandt de danske riffelskytter Stine Nielsen, Rikke Mæng og Stephanie Grundsøe VM-sølv i 50 meter riffel med 60 skud liggende.

Og fredag fortsatte trioen med at imponere, da de hentede VM-sølv i OL-disciplinen 50 meter riffel med tre gange 40 skud.

Det oplyser Dansk Skytte Union i en pressemeddelelse.

Stine Nielsen og Rikke Mæng var de første danskere på banen, og de sikrede et godt udgangspunkt i konkurrencen, da de blev noteret for 1174 og 1172 i score.

Herefter skulle Stephanie Grundsøe i aktion, og med en personlig rekord på 1172 sikrede den kun 18-årige skytte Danmark en andenplads i holdkonkurrencen med samlet 3518 point.

De danske skytter blev kun overgået af Tyskland, der var sølle tre point bedre.

Ny rekord

Fredagens VM-resultat var samtidig ny dansk rekord - endda 20 point bedre end den nuværende danske herrerekord.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg kan stadig ikke helt forstå, at det lykkedes os. Det var så nervepirrende, da vi stod og så Stephanie skyde de sidste skud, men vi ved, hun kan skyde virkelig godt, og vi gjorde det.

- Den her disciplin er så vigtig, og vi har to VM-medaljer nu, det er for fedt, fortæller Rikke Mæng.

Det er i alt Danmarks tredje medalje ved VM. Onsdag blev Steffen Olsen verdensmester i disciplinen 50 meter riffel med 60 skud liggende.

Lørdag skal Stine Nielsen, Rikke Mæng og Stephanie Grundsøe igen på banen i Sydkorea, når de skyder med om de individuelle medaljer.

