Fynsk rigmand åbner bank - igen

Den kendte fynske erhvervsmand, Niels Thorborg, vil drive bank igen.

Til vinter åbner Facit Bank - en netbaseret nichebank for privatkunder, oplyser han i en pressemeddelelse.

Banken er godtkendt af Finanstilsynet.

Formelt er det 3C-koncernen, der bliver bankejer.

- Facit Bank er et projekt, vi har overvejet grundigt gennem en længere periode, og som hænger rigtig fint sammen med vores strategi. Banken bygger på et tæt samarbejde med 3C RETAIL og vil både styrke vores position og komplementere vores samlede forretning, siger koncernchef Niels Thorborg.

- Vi har haft en god og konstruktiv dialog med Finanstilsynet igennem hele processen, og banklicensen er en flot blåstempling af vores projekt. Vi har været en del af markedet for salg og finansiering af blandt andet hvidevarer og fjernsyn i mere end 30 år, og den erfaring er stærkt medvirkende til, at vi nu kan åbne Facit Bank. Med en bank kan vi tilbyde vores kunder en palette af nye finansielle ydelser og services, som blandt andet kreditkort, siger Niels Thorborg.

Niels Thorborg drev i en periode frem til 2009 Gudme Raaschou Bank, der dog ligesom mange andre banker knækkede halsen under finanskrisen.

Bekendtskabet kostede Thorborg en halv milliard kroner.

Den nye direktør for Facit Bank er Jesper Lyhne, der kommer fra en stilling som børsprocesdirektør i Den Jyske Sparekasse. Den nye bankdirektør, der har 32 års erfaring fra branchen, ser frem til udfordringerne med at etablere og drive den nye bank.

Samme Lyhne har faktisk også en fortid fra Fionia Bank og statens oprydningsselskab inden for landbrug.

- Jeg har store forventninger til Facit Bank, som jeg glæder mig til for alvor at komme i gang med. Jeg tror på, at vi kan blive en attraktiv nichebank og et sikkert alternativ eller supplement til privatkunders nuværende pengeinstitut, siger Jesper Lyhne.

Facit Bank: Facit Bank er en netbaseret nichebank, der tilbyder attraktive opsparingskonti og forbrugslån til privatkunder. Banken har en aktiekapital på 250 mio. kr. og er ejet af 3C Facit Holding. Jesper Lyhne er bankdirektør i Facit Bank, der har en bestyrelse bestående af Jørn Tolstrup Rohde, formand, Ole Friis, Peter Schou Jørgensen, Peter Schak Larsen og Nicoline Erika Hyldahl. Efter planen åbner Facit Bank i løbet af vinteren.

Palletten over ydelser kommer til at omfatte produkter som indlån, forbrugslån og kreditkort. Facit Bank kommer ikke til at tilbyde realkreditlån, ligesom banken ikke får fysiske filialer. Til gengæld kan kunderne få hjælp via telefonen fra kl. 8-22 - 365 dage om året.

- Vi ser lige nu en udvikling på de finansielle markeder, hvor nogle kunder præsenteres for en negativ rente på indlån. Det kan vi gøre bedre. Vi har færre omkostninger end de traditionelle banker, og på det grundlag kan vi tilbyde en attraktiv rente for indskud på op til 750.000 kr., som alle er dækket af indskydergarantien. Desuden kommer vi til at tilbyde kreditkort, siger Jesper Lyhne og fortæller, at finansiering hos L'EASY og D:E:R fremover vil ske i samarbejde med Facit Bank.

3C-koncernen 3C-koncernen er en vidtforgrenet koncern, der omfatter blandt andet 3C RETAIL, hvor L'EASY og D:E:R samt Thorn i Norge og Sverige er de mest fremtrædende brands, Odense Sport & Event, som bl.a. favner fodboldklubben OB, det nybyggede Odense-hotel Hotel Odeon samt Odense Congress Center, musikbureauet Live Culture, Odense Eventyr Golf og cateringvirksomheden Kai Thor. Koncernen er ligeledes til stede på medie- og IT-området med virksomhederne Hesehus, Nørgård Mikkelsen og KommPress, der tilsammen udgør 3C MEDIA, og desuden har koncernen en betydelig ejendomsportefølje primært med ejendomme i Odense. Koncernens seneste større investering er i Middelfart-koncernen Dinex, der er en af verdens førende producenter og leverandører af innovative og miljøvenlige udstødningsprodukter og emissionssystemer til industrien for tunge lastbiler. Derudover har koncernen ejerandele i bl.a. Blue Ocean Robotics. Koncernen, der har hovedsæde i Odense, omsætter for ca. 3 mia. kr. og beskæftiger ca. 2.600 medarbejdere.

