Fynsk rigmand står bag ønske om salg af Totalbanken

Det er den fynske rigmand og tidligere ejendoms-spekulant Heine Delbing og tidligere aktieanalytiker Michael West Hybholt, som vil have solgt Totalbanken. Det er en gammel strid, der blusser op igen.

To aktionærer forsøger at få Totalbanken solgt eller fusioneret med et andet pengeinstitut.

Der var stor risiko i at deltage i det på daværende tidspunkt. Banken havde en papirtynd kapitaloverdækning. Aktionær i Totalbanken, Michael West Hybholt, til Finanswatch.

Hidtil har de to aktionærers navne været ukendt. Nu er det kommet frem, at den ene er den fynske rigmand og tidligere ejendomsspekulant Heine Delbing.

Det skriver Finanswatch.

Heine Delbing ejede HD Ejendomme, indtil han i april 2017 solgte sin kriseramte ejendomsportefølje til svenske Niam. Den anden aktionær er ifølge Finanswatch den erfarne tidligere aktieanalytiker Michael West Hybholt.

Begge er de utilfredse med Totalbankens bestyrelse, som de mener har brudt en gammel aftale om at sælge banken.

Læs også Intern strid i fynsk bank: Aktionærer vil undersøge mulighed for salg

I 2012 var Totalbanken hårdt presset på grund af krisen. For at øge kapitalen foretog Totalbanken en fortegningsemmission for de eksisterende kunder.

Både Heine Delbing og Michael West Hybholt købte op.

- Der var stor risiko i at deltage i det på daværende tidspunkt. Banken havde en papirtynd kapitaloverdækning, siger Michael West Hybholt til Finanswatch.

De to aktionærer købte ifølge Michael West Hybholt kun op, fordi de blev stillet i udsigt, at banken skulle sælges eller fusioneres, så snart økonomien var på ret køl igen.

- Præmissen for, at Heine Delbing og jeg ønskede at deltage i kapitaludvidelsen, var, at bestyrelsen var ret åbne omkring, at når man var i øjenhøjde med konkurrenterne, ville man være villig til at deltage i en konsolidering, siger Michael West Hybholt til Finanswatch.

Kapitaludvidelse i stedet for salg

Siden har Michael West Hybholt flere gange bedt bestyrelsen overveje en branchekonsolidering. Men altså uden held.

Præmissen for, at Heine Delbing og jeg ønskede at deltage i kapitaludvidelsen, var, at bestyrelsen var ret åbne omkring, at når man var i øjenhøjde med konkurrenterne, ville man være villig til at deltage i en konsolidering. Aktionær i Totalbanken, Michael West Hybholt, til Finanswatch.

I stedet forsøger bestyrelsen nu at få godkendt endnu en kapitaludvidelse på en ekstraordinær generalforsamling 22. august.

En kapitaludvidelse, som både Heine Delbing og Michael West ifølge Finanswatch synes er en dårlig idé.

Pengene til kapitaludvidelsen skal skaffes ved en aktieemission, der giver bankens aktionærer ret til at tegne aktier først til favørkurs.

Men de to aktionærer er altså imod, fordi det kan udvande en stor værdi af de eksisterende aktier.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Totalbanken. Men hverken bankens direktør elller formand er vendt tilbage på henvendelserne.

Læs også Totalbanken: Aarup-bank vil sælge aktier for 100 millioner