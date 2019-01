Brexit: Fynsk robotvirksomhed frygter for fremtiden

Tirsdag led den britiske premierminister Theresa May et rungende nederlag, da et flertal i parlamentet stemte nej til den aftale, hun har lavet med EU. 202 stemte for, og 432 stemte imod.

Det kan få alvorlige konsekvenser for den fynske robotvirksomhed Egatec. De udvikler robotter til medicinalindustrien og maskiner til automation indenfor metal- og fødevareindustrien. Alt bliver designet, konstrueret, produceret og testet i Danmark, og Egatec har 22 heltidsansatte i Odense.

Derfor bekymrer tirsdagen nej til den britiske brexit-aftale direktør Mads Nychel fra Egatech, fordi det engelske eksportmarked er virksomhedens største. Sidste år udgjorde det engelske marked 16 procent af Egatecs samlede omsætning.

Læs også Rekordinvestering: 100 millioner kroner til fynske robotter

- Det kan jo resultere i store konsekvenser. Hvis der ikke bliver lavet en aftale mellem EU og Storbritannien, vil vores produkter blive pålagt told. Omfanget af det kender vi ikke endnu, der er en del usikkerhed omkring det, men det vil alt andet lige betyde, at vi vil miste konkurrenceevne på det engelske marked, siger Mads Nychel.

Kan betyde afskedigelser

Skulle det ende med et såkaldt hard brexit, altså at der ikke bliver indgået nogen handelsaftaler med EU, vil det ramme Egatech negativt, siger Mads Nychel.

- Det betyder, at de 16 procent omsætning (i Storbritannien, red.) vi havde sidste år, kan vi risikere helt at tabe. Hvis det er tilfældet, så må vi selvfølgelig skære tilsvarende i omkostningerne, og det betyder for vores forretning afskedigelser af personale.

Mads Nychel håber og tror stadig på, at både politikerne i Storbritannien og EU kommer til fornuft og finder en aftale, der er til gavn for begge parter.