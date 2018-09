Fynsk rytter vinder VM-guld i paradressur

Danmark fik tirsdag en verdensmester i paradressur.

24-årige Stinna Tange Kaastrup red sig til VM-guld på hesten Horsebo Smarties i Tryon i North Carolina, USA.

Det skete i den såkaldte grad II-kategori.

Kategorierne bliver sat efter graden af handicap hos rytterne.

Dermed blev det til endnu en medalje for Stinna Tange Kaastrup og den 17-årige vallak Horsebo Smarties.

For to år siden vandt de to bronzemedaljer sammen ved Pará-OL i Rio, og sidste år sikrede duoen guld ved EM.

- Smarties fungerede i dag. Han var simpelthen en verdensstjerne derinde. Jeg var selv lidt påvirket af varmen derinde.

- Det var hårdt at få en stævnejakke på og ride rundt med den i en halv time i 35 grader, siger Stinna Tange Kaastrup til DR's hjemmeside.

Tidligere tirsdag red Susanne Jensby Sunesen sig til VM-bronze på hesten CSK's Que Faire.

Det skete i grad IV-kategorien.

