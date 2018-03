Fynsk sejlklub hædret: Griber muligheder

Thurø Sejlklub blev i weekenden hædret med Dansk Sejlunions Klubudviklingspris. Klubben har blandt andet gjort sig fortjent til prisen, fordi de har skabt en klub til alle.

En klub, der forstår at gribe mulighederne og skabe forandring.

Sådan lød nogle af de fine ord fra Dansk Sejlklub, der lørdag hædrede den fynske sejlklub på Thurø.

- Jeres indsats i Thurø Sejlklub er et bemærkelsesværdigt eksempel på, hvordan man i en klub kan få et særdeles højt aktivitetsniveau og skabe forandring, når man griber mulighederne, sagde Christian Hangel, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion og formand for priskomiteen.

Det var ham, der overrakte den fynske sejlklub Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2018 og en gavecheck på hele 20.000 kroner.

Thurø Sejlklub har de seneste år markeret sig som én af landets mest initiativrige sejlklubber. Klubben har blandt andet formået at samle lokal opbakning til anskaffelse af fire nye J/70-kølbåde, som er én af de mest eftertragtede bådtyper for sejlere i alle aldre.

Ikke nok med det, så har sejlklubben også realiseret mange af sine ideer og drømme, da de lavede et sejladstilbud for studerende - "Sejl og studer".

- For jer handler det om at skabe et aktivt klubmiljø, som er attraktivt for såvel hende, der har været medlem i adskillige år og allerede har egen båd, som for ham der lige er flyttet til byen og har brug for et dejligt sted at dyrke sin fritidsinteresse. For begge gælder, at klubben skal være et samlingssted, hvor man vedbliver med at være medlem," uddybede Christian Hangel hædren til den fynske klub.

Fællesskabets pris

Det var Thurø Sejlklubs formand, Ib Oldrup, der tog i mod prisen på klubbens vegne. Og han var bestemt en stolt mand.

Vi har en klub fuld af initiativrige, energiske og engagerede mennesker. Denne her pris er først og fremmest et kæmpe skulderklap til dem og en anerkendelse af deres utrættelige indsats Ib Oldrup, formand for Thurø Sejlklub

- Vi har en klub fuld af initiativrige, energiske og engagerede mennesker. Denne her pris er først og fremmest et kæmpe skulderklap til dem og en anerkendelse af deres utrættelige indsats, sagde han oven på tildelingen af Klubudviklingsprisen.

- Fællesskabet er dét, der binder os sammen. Vi er en klub, der favner det hele, og vi har det godt med hinanden. Alle hilser på alle. Når du har et stærkt fællesskab, har du også grundlaget for, at nogen er villige til at yde den indsats, der skal til for at lykkes," uddybede Ib Oldrup.

Fynsk sejlfremtid

Thurø Sejlklubs blik er rettet mod DGI's landsstævne med Svendborg som værtsby i 2021. Det bliver et event med omkring 25 idrætter og 25.000 aktive - og sejlklubben bliver en del af stævnet.

Klubformand Ib Oldrup (til højre for pokalen) modtager pris og vandrepokal sammen med en gruppe unge ildsjæle fra klubben. Længst til højre på billedet er det Christian Hangel (på talerstolen), bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion – det var Hangel, der motiverede valget af Thurø Sejlklub som årets prismodtager Foto: Dansk Sejlunion

- Sejlsport har en lige stærk folkelig og kulturel forankring i Danmark som de fleste andre idrætter. Efter vores opfattelse bør sejlsporten derfor have en naturlig plads i landsstævneprogrammet. Det vil vi gerne bidrage til – vi har vandet, faciliteterne og bådene. Sejlsport vil kunne give stævnet noget helt særligt, sagde Ib Oldrup.

Se med søndag aften klokken 19.30, hvor TV 2/ Fyn besøgte den nyhædrede klub på Thurø.