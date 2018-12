Fynsk skovfoged: Klimaforandringer skyld i juletræskrise

Landbrugsmedhjælper Frank Hansen er i fuld gang ved netmaskinen i juletræsplantagen på Tåsinge.

Selvom priserne på juletræer er i bund, har han og kolleger stadig travlt.

De kæmper for at få de sidste træer fældet, nettet og sendt på lastbiler ned i Europa. Hele november har de knoklet fra det blev lyst og nogle dage til længe efter mørkets frembrud.

Vi drømmer om en rigtig bidende isvinter, som kan tage livet af masser af knobber af Nordmannsgraner ned igennem Europa. Det vil pynte på vores regnskaber til næste år. Klaus Jørgensen, skovfoged, Tåsinge.

Danmark er verdens største producent af juletræer og eksporterer hvert år ni millioner styk med en indtægt på halvanden milliard til følge.

Men branchen er i krise.

Og travlheden i plantagen på Tåsinge er paradoksalt nok tegn på netop den krise.

- Det er dem, der bestiller juletræerne, der er for sent ude. De er for længe om at bestille, siger landbrugsmedhjælper Frank Hansen.

Klaus Jørgensen har arbejdet som skovfoged siden 1983. I dag bestyrer han 400 hektar juletræer for en række forskellige ejere. Foto: Morten Grundholm

De europæiske grossister - i England, Frankrig og selvfølgelig Tyskland, juletræets hjemland og dansk juletræsproduktions suverænt største marked, er usikre på efterspørgslen.

Krise på Tåsinge

Derfor holder de igen med bestillinger indtil sidste øjeblik. Det kan mærkes i plantagen på Tåsinge.

Der er nemlig alt for mange juletræer på markedet i år.

- Vi ser det desværre allerede. Der er konkurser i branchen, og der kommer nok flere.

Sådan siger skovfoged Klaus Jørgensen. Det er ham, der driver plantagen på Tåsinge. Han har arbejdet som skovfoged siden 1983 og bestyrer i dag 400 hektar juletræer for en række forskellige ejere.

Dansk klimafordel er væk

Klaus Jørgensen er ikke i tvivl om, hvad der er skyld i juletræsproducenternes krise i år.

- Klimaforandringerne, lyder det bestemt fra skovfogeden.

Danmarks milde kystklima har i mange år sikret os positionen som verdens førende producent af det populære juletræ nordmannsgranen.

Sådan er det bare ikke længere.

- Gennem de seneste 30 år er vejret gradvist blevet mildere. Vores klimafordel ser ud til at være væk, siger Klaus Jørgensen.

For i takt med, at temperaturerne stiger, så kan lande som Tyskland og Polen, der har et mere kontinentalt klima - det vil sige kolde vintre og varme somre - nu også begynde at producere de populære nordmannsgranner.

- De kan pludselig lave kvalitetsprodukter, som vi andre stort set havde for os selv for 15-20 år siden, siger Klaus Jørgensen.

I plantagen på Tåsinge får skovfoged Klaus Jørgensen kun halvt så meget for sine juletræer som for syv år siden. I dag får han i snit 75 kroner for et træ. Nogle træer sælger han for så lidt som 35 kroner stykket. Foto: Morten Grundholm

De mildere vintre - og især udeblivelsen af den frygtede forårsnattefrost - har nemlig gavnet kontinentale producenter som Tyskland og Polen.

- Nordmannsgranen springer ud først i maj måned, og bare én time med minus en om morgenen, så er festen slut. Så tager træerne voldsomt skade, fortæller Klaus Jørgensen.

Og det betyder, at priserne på danske juletræer er raslet ned. De seneste syv år er prisen på juletræer halveret. I gennemsnit får Tåsinge-skovfogeden i dag 75 kroner for hvert juletræ, han sender af sted.

Drømmer om isvinter

Klima-udfordringen er dog ikke hele forklaringen.

Slutningen af nullerne var guldår for danske juletræsproducenter. Det fik mange til at plante ekstra mange juletræer.

Og siden et juletræ tager cirka otte år om at blive klar til salg, er det først nu producenter mærker den danske overproduktion.

Tyskland og Polen er begyndt at producere, det er selvfølgelig en udfordring, men I har jo også selv skruet produktionen voldsomt op. Ligger I ikke bare, som I selv har redt?

- Jo, det er jo konsekvensen, når alle øger produktionen, så kommer der jo et overudbud. Men vi er også blevet overraskede over, hvor stor produktionen har været på hjemmemarkederne i udlandet.

De ringeste træer sælger Klaus Jørgensen for så lidt som 35 kroner stykket.

Får vi så billigere juletræer?

- Nej, priserne i detail-leddet har stort set været uændret de sidste mange år.

Og derfor kan man som dansk skovfoged kun håbe på én ting nu:

- Vi drømmer om en rigtig bidende isvinter, som kan tage livet af masser af knobber af Nordmannsgraner ned igennem Europa. Det vil pynte på vores regnskaber til næste år, siger Klaus Jørgensen.