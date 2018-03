Fynsk skribent: Vi skal huske offeret

Torsdag var Kim Madsens første retsdag og det har vækket debat hos lederskribenten fra Fyens Stiftstidende.

- Peter Madsen er blevet ophøjet til en mystisk og ikonisk skikkelse - det fortjener han ikke.

Sådan skriver skribenten fra Fyens Stiftstidende Lone Schaumann torsdag i en leder fra avisen.

Ifølge skribenten bør man fokusere mere på offeret frem for drabsmanden. En manglende respekt og et fokus på den forkerte person, mener skribenten, er et udtryk for, at offeret Kim Wall aldrig har eksisteret.

Det bliver hysterisk, når vi skal høre om alle hans tidligere elskerinder og SMS'er, som de har fået fra ham fra engang, hvor han måske skrev, at han godt kunne tænke sig at slå en kvinde ihjel Lone Schaumann, lederskribent på Fyens Stiftstidende

- Vi skal skrive om ham, men jeg synes, at det har taget overhånd. Jeg synes, at det bliver hysterisk. Det bliver hysterisk, når vi skal høre om alle hans tidligere elskerinder og SMS'er, som de har fået fra ham fra engang, hvor han måske skrev, at han godt kunne tænke sig at slå en kvinde ihjel, siger Lone Schaumann til TV 2/ Fyn.

Peter Madsen står for retten i dag, hvorfor det for nogle kan virke naturligt, at alt opmærksomhed er rettet mod ham.

Sammenfald med kvindernes kampdag

Retsdagen ligger på den officielle kampdag for kvinderne, som er 8. maj. Og det breder en gru i takt med, at der kommer mere og mere frem i sagen. Den gru mener Lone Schaumann er mere påtrængende hos kvinder end hos mænd.

- Jeg har måske identificeret mig for meget med hende i den her sag. Hun var en kvinde, der tog på arbejde og aldrig kom hjem igen. Hun var journalist ligesom jeg. Og tanken om at tage på arbejde i Danmark og aldrig komme hjem igen er helt vild, siger den fynske skribent.

Straffen for Peter Madsen lyder på 10 til 20 år - selv hvis han skulle få lovens strengeste straf, som er livstid. Men til trods for mediernes nøje omtale af drabsmanden, mener Lone Schaumann, at omdrejningspunktet burde være offeret.

Hun forstår godt at mange bliver fascineret af sådanne informationer, men mener, at vi tit glemmer, at der er et offer.

- Kernen i alt det her, er, at der er en kvinde, der er død. Der er en kvinde, der er blevet parteret i seks dele og smidt i havet. Det er det, der er kernen. Og det er derfor, der er en retssag, som begynder i dag. Og det burde være hovedfokus i hele den her fortælling.