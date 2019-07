Fynsk skuespiller indlemmet i Oscar Akademiet

Oscar Akademiet, som står bag uddelingen af den prestigefyldte oscarpris, har tirsdag offentliggjort listen over nye medlemmer, og i år er 11 danskere indlemmet i den attraktive filmklub.

Det skriver det danske musik- og filmmagasin Soundvenue.

Oscar Akademiet optager hvert år personer, som har gjort sig bemærket inden for filmindustrien, og på den nye liste finder man blandt andre den danske skuespiller Claes Bang.

Claes Bang oplevede stor succes i 2017, hvor han havde hovedrollen i filmen "The Square", der vandt Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes og var nomineret til en Oscar i 2018.

Han får selskab af den danske instruktør Pernille Fischer Christensen, som også er nyoptaget i Oscar Akademiet i år.

Pernille Fischer Christensen står bag film som "En familie" fra 2010 og "En du elsker" fra 2014 og har senest været aktuel med spillefilmen "Unge Astrid" fra 2019, som handler om den svenske børnebogsforfatter Astrid Lindgrens ungdom.

Listen over nye medlemmer i Oscar Akademiet er også et skulderklap til danske dokumentarister.

Dokumentaristen Phie Ambo, som har instrueret prisvindende dokumentarer som blandt andet "Når du kigger væk" fra 2017, er med på årets liste sammen med dokumentaristerne Kirstine Barfoed og Eva Mulvad.

Endelig er de to danske producere Mette Heide og Sara Stockmann optaget i Oscar Akademiet sammen med klipper Per Kirkegaard Pedersen, publicisten Annett Wolf Jr. og casterne Rie Hedegaard og Lene Seested.

Og de 11 danske filmfolk får fornemt selskab.

Blandt de nyligt inviterede til Akademiet er sangstjernerne Lady Gaga og Adele, "The Crown"-skuespillerinden Claire Foy og skuespiller Elisabeth Moss, som spillede sammen med Claes Bang i "The Square" og for tiden er aktuel i "The Handmaid's Tale".