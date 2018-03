Fynsk snekaos fortsætter: Undgå unødig kørsel

Torsdag bliver blæsende og med fortsat snefygning på Sydfyn og øerne. Special-køretøjer er klar til assistance. Politiet opfordrer fortsat til at undgå unødig kørsel.

Først torsdag eftermiddag skal man regne med at situationen bliver bedre i det sydfynske område.

Det melder vagtchef hos Fyns Politi, Steen Nyland, onsdag aften.

Vurderingen sker på baggrund af DMI's prognoser.

- Vi regner med, og planlæger ud fra DMI-prognosen, at det vil være det samme hele natten og det meste af dagen (torsdag, red.), siger Steen Nyland.

Trafikanter i alle former skal således passe på, hvis de bevæger sig ud på gader og stræder fra Kirkeby nord for Svendborg og sydpå hen over Tåsinge og Langeland og på Ærø.

Og man bør fortsat følge politiets opfordring til ikke at køre ud i snevejret, hvis det kan undgås.

Kraftig vind og snefygning

DMI's seneste varsel siger blandt andet, at den voldsomme snefygning fortsætter.

Læs også Snefygning fortsætter: Bæltekøretøjer sættes ind

Vejrtjenesten venter frisk vind til kuling med vind på mellem 10 og 15 meter i sekundet fra nordøst. Således vil løs sne og let snefald medføre snefygning.

Snefygning kan medføre hurtig lukning af udsatte veje og dannelse af snedriver og give nedsat sigt. Det vil også øge risikoen for standsning af den kollektive trafik.

Uheld uden tilskadekomne

Netop snefygningen skabte kaos på Sydfyn fra midt på eftermiddagen onsdag.

Det kostede en række uheld på vejene - blandt andet fik to uheld på henholdsvis Svendborgmotorvejen og på landevejen mellem Ollerup og Vester Skerninge fyraftenstrafikken til at klumpe sig sammen.

Vagtchef Steen Nyland har ikke tal på antallet af uheld i forbindelse med onsdagens snevejr, men der foreligger ikke rapporter om tilskadekomne.

Special-køretøjer er klar

To bæltekøretøjer er kørt til Sydfyn og holder klar i henholdsvis Svendborg og Rudkøbing, mens et militært 4-hjulstrukkent køretøj er klar til assistance på Ærø.