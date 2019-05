Fynsk socialdemokrat om broafgift: Den skaber ulighed

En af de mange debatter, der var på programmet til TV 2 og TV 2-regionernes valgfolkemøde søndag var broafgiften over storebælt. Fyens Stiftstidende havde inviteret fire folketingspolitikere til debat, hvor spørgsmålet var: Skal det være gratis at køre over Storebælt.

To af deltagerne var Trine Bramsen (S) og Ole Birk Olesen (LA), som TV 2/Fyn fangede efterfølgende til et interview om, hvad, de mener, der skal ske med broafgiften.

- Jeg må jo sige, jeg er blevet klogere. Da jeg var med til at udarbejde det forslag om at fjerne taksten helt på Storebælt, havde jeg ikke nogen fornemmelse af, at det ville påvirke Femernforbindelsen. Ole Birk Olesen, Liberal Alliance

Trine Bramsen vil i modsætning til sit parti have sat afgiften væsentligt ned og på sigt gjort det gratis at køre over Storebælt.

Hun mener, det skaber ulighed, at fynboerne må betale, hvis de skal over Storebælt, mens de slipper gratis, når de kører over Lillebælt.

- Jeg synes, vi har en kæmpe ulighed i Danmark, når man skal betale for at køre mod øst, men det skal man ikke for at køre mod vest, siger hun til TV 2/Fyn.

Afgift sænket flere gange

I 2015 indførte V-regeringen lavere takster for pendlere samt en skatterabat. Det gav en samlet besparelse på 40 procent. Derudover har regeringen og DF sammen vedtaget, at man skal slippe 25 procent billigere for at køre over Storebæltsbroen.

Trine Bramsen ønsker dog, at det bliver gjort endnu billigere.

- Det skaber ulighed for dem, der tager job de forskellige steder og jo også for ganske almindelige danske familier, som vil besøge deres børn eller forældre på den ene side af Storebælt og dermed skal lægge rigtig mange penge for at kommer over, siger hun.

Ole Birk Olesen: - Jeg er blevet klogere

I 2015 gik Liberal Alliance til valg på, at broafgiften skulle afskaffes, men den holdning er partiet altså ikke længere af. Argumentet er, at en del af de penge, man får ind i broafgift, er nødvendig for at økonomien i den kommende Femernforbindelse og den brugerbetaltet Kattegatsforbindelse kan hænge sammen.

- Jeg må jo sige, jeg er blevet klogere. Da jeg var med til at udarbejde det forslag om at fjerne taksten helt på Storebælt, havde jeg ikke nogen fornemmelse af, at det ville påvirke Femernforbindelsen. Så jeg har gjort så meget, som jeg overhovedet kan, siger han.

