Fynsk socialdemokrat sammenligner Lars Løkke med æslet Poul

Socialdemokraten Torben Jensen fra Svendborg var blandt de fremmødte til et 1. maj-møde arrangeret af HK og 3F på Svendborg Havn, og det er langt fra første gang, at han fejrer arbejdernes kampdag.

Han husker engang i 1980’erne, hvor de fejrede 1. maj med et æsel på slæb i håb om at få den konservative statsminister Poul Schlüter til at forlade posten.

- Vi havde et æsel ude på Svendborgskolen, hvor vi i mange år holdt 1. maj, siger kredsformand for Socialdemokratiet i Svendborg Torben Jensen til TV 2/Fyn.

- Vi udrustede æslet med en hat, hvor der stod “Poul” på, og det var i Poul Schlüters tid, fordi han var svær at komme af med, fortæller socialdemokraten.

Poul Schlüter var Danmarks statsminister fra 1982 til 1993.

Derfor et æsel

De fremmødte røde vælgere overvejede til denne 1. maj, om de skulle anskaffe et æsel igen - denne gang for at få venstremanden Lars Løkke Rasmussen til at “gå af” som statsminister.

Hvad symboliserer et æsel?

- Det er stædigt og svært at få til at gå.

Sammenligner du Lars Løkke med et æsel?

- Det kan man godt sige. I forhold til, at han er svær til at få til at gå af.

Det er vælgerne, der afgør, hvem der skal være landets statsminister efter et folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen skal have udskrevet valg, så det er afholdt inden 17. juni.