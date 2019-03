Risiko for hvidvask: Fynsk sparekasse får en stribe påbud

Finanstilsynet har været på ordinært tilsyn i Sparekassen Sjælland-Fyn. Pengeinstituttet får i alt seks påbud i netop offentliggjort redegørelse.

Påbudene handler grundlæggende om, at sparekassen i højere grad skal sikre, at den ikke misbruges til hvidvask og anden finansiel kriminalitet, herunder finansiering af terror.

- Finanstilsynet konstaterede, at sparekassens risikovurdering ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder en dokumenteret analyse af sparekassens risikofaktorer og ikke i tilstrækkeligt omfang behandler risikoen for, at sparekassen bliver misbrugt til finansiering af terrorisme.

Sådan skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Tilsynet påbyder desuden, at Sparekassen Sjælland-Fyn får bedre styr på kundernes identitet.

- Sparekassen får også et påbud om at sikre, at der gennemføres tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer for alle kunder, herunder at der indhentes oplysninger om formål og tilsigtet beskaffenhed vedrørende kundeforholdet for alle kunder, samt at der indhentes oplysninger om reelle ejere for alle virksomhedskunder.

Sparekassen skal også blive bedre til at indhente dokumentation, når kunder foretager mistænkelige transaktioner.