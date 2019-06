Fynsk spillested modtager støttekroner til stor renovering

Æblefestival i Assens, Irske dage i Svendborg og madpakkehus ved mosen i Strib er tre af de lokale projekter, som Nordea-fonden har valgt at støtte.

Beløbet, som projekterne er blevet tildelt, spænder bredt. Det højeste beløb på Fyn gik til Musikhuset Dexter. De fik tildelt 80.000 kroner til at relancere spillestedet.

- Det kan hjælpe os med at finansiere det nye Dexter. Vi skal bruge midler til ombygning, renovering og nyt inventar. Det betyder rigtig meget for os, at vi får støtten, som er ret betydelig. Vi er stolte af, at de har valgt at hjælpe os, siger Morten Østlund, der er spillestedsleder på Musikhuset Dexter i Odense.

Musikhuset havde oprindeligt søgt om at få 100.000 kroner, men endte altså med 20.000 mindre.

- Det er vi tilfredse med. Når vi er et spillested, som bruger så mange midler på musikken, er det vigtigt, at vi kan fundraise, når det drejer sig om renovering for så mange kroner, siger spillestedslederen.

22 fynske projekter modtager støtte

Det to mindste beløb mellem de fynske projekter lød på 5.000 kroner og gik til at købe højskolesangbøger til Dreslette Forsamlingshus i Haarby og til Odense Kommunes Skrækfest.

Helt præcis 22 projekter på Fyn og øerne har fået penge fra fondens Lokalpulje. Den kan søges af alle foreninger til det, de brænder for inden for sundhed, motion, natur og kultur, og som skaber aktiviteter, der bidrager til det lokale fællesskab og er til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet.

I alt er Fyn og øerne blevet tildelt 576.365 kroner i støtte.

Der blev på landsplan tildelt 5,08 millioner kroner til 222 lokale projekter i juni 2019.