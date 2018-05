Fynsk storgartner: Overskud forsvandt med solen

Færre solskinstimer kostede hos landets største tomatgartner. Overskud faldt fra 14 til godt 2 millioner kroner i 2017.

Det er ikke kun danskerne, der glæder sig over høje udendørstemperaturer i øjeblikket.

Antallet af solskinstimer og lys er også afgørende for landets gartnere, når de skal få tomater og agurker til at gro uden at bruge for meget elektricitet.

Det kan man læse ud af det netop offentliggjorte regnskab fra Green Food Holding, der står bag den kendte Odense-storgartner Alfred Pedersen & Søn med hovedsæde i Bellinge.

Overskud forsvandt med solen

Selskabets overskud dykkede sidste år fra 14 til 2,3 millioner kroner før skat, og ledelsen henviser til færre solskinstimer og lys som den primære årsag.

Green Food Holdings bruttofortjeneste faldt fra 83 til 76 millioner kroner, mens udgifterne til personale omvendt steg fra 49 til 52 millioner kroner.

Koncernen, der blandt andet omfatter produktion i Sverige og et netop etableret selskab, Scandinavian Cannabis, er solidt økonomisk forankret med en egenkapital på 88 millioner kroner.

Omregnet til heltidsansatte havde koncernen sidste år 135 medarbejdere - det er lidt flere end i 2016.

